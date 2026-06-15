Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Was kommt nach der Schule? Ausbildung, Studium oder doch erst einmal weiter orientieren? Viele Schülerinnen und Schüler stehen kurz vor dem Schulabschluss und fragen sich, welcher Weg am besten zu ihnen passt. Antworten bietet das kostenlose zweitägige BEST-Seminar zur Berufs- und Studienorientierung. Das Seminar richtet sich an Jugendliche, die ihre Interessen und Fähigkeiten besser kennenlernen und fundierte Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft treffen möchten..()
Termine
1. Seminartag: Donnerstag, 18. Juni 2026, 08:30–15:00 Uhr
2. Seminartag: Freitag, 26. Juni 2026, 08:30–15:00 Uhr
Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:37