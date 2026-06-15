Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ludwigshafen lädt am 27. Juni zum großen Info-Markt in die Rhein-Galerie ein. Themen sind die Helmut-Kohl-Allee, der Rückbau der Hochstraße Nord, neue Zukunftsquartiere und die Mobilität der Zukunft – Stadt lädt Bürger zum Dialog über Hochstraßen-Umbau, Stadtentwicklung und Mobilität ein.

Die Zukunft der Innenstadt steht im Mittelpunkt eines großen Info-Marktes rund um die Helmut-Kohl-Allee. Am Samstag, 27. Juni 2026, lädt die Stadt Ludwigshafen gemeinsam mit ihren Projektpartnern von 11 bis 16 Uhr in die Rhein-Galerie ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Informations- und Mitmachprogramm rund um den Rückbau der Hochstraße Nord, die Fertigstellung der Hochstraße Süd sowie die Entwicklung neuer Stadtquartiere.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner spricht von einem „echten Wendepunkt“ für Ludwigshafen. Mit der bevorstehenden Wiedereröffnung der Hochstraße Süd im Juli werde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Gleichzeitig schreite die Planung der neuen Zukunftsquartiere entlang der Helmut-Kohl-Allee mit großen Schritten voran.

Rückbau der Hochstraße Nord und Bau der Helmut-Kohl-Allee

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die umfangreichen Bauprojekte im Herzen Ludwigshafens. Experten der Bauprojektgesellschaft (BPG), der Stadtverwaltung sowie weiterer Fachbereiche informieren über den Rückbau des Nordbrückenkopfes der Hochstraße Nord und den Bau der neuen Helmut-Kohl-Allee.

Besucher erhalten Antworten auf wichtige Fragen:

Wie erfolgt der Rückbau des Nordbrückenkopfes?

Welche Auswirkungen haben die Bauarbeiten auf den Verkehr?

Welche Umleitungen und Verkehrsführungen sind geplant?

Wie wird die neue Helmut-Kohl-Allee künftig verlaufen?

Vom Parkdeck der Rhein-Galerie aus bieten Fachleute zudem Führungen mit direktem Blick auf die Baustelle an. Eine virtuelle Fahrt ermöglicht es den Gästen, die künftige Verkehrsführung der Helmut-Kohl-Allee bereits heute zu erleben.

Zukunftsquartiere: Wohnen, Arbeiten und Leben in Ludwigshafen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den geplanten Zukunftsquartieren entlang der neuen Stadtachse. Auf rund 40 Hektar Fläche sollen in den kommenden Jahren moderne Wohn- und Arbeitsquartiere entstehen. Vorgesehen sind nachhaltige Konzepte für Wohnen, Bildung, Freizeit und Naherholung.

Ein großes Stadtmodell zeigt die Entwicklung vom Rheinufer über den geplanten Friedenspark bis hin zur Benckiser-Villa und dem Bahnhofsumfeld. Bürgerinnen und Bürger können sich aktiv einbringen und ihre Anregungen direkt an die Stadtplaner weitergeben.

Auch die Namensgebung der neuen Quartiere soll gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern erfolgen.

Bürgerbeteiligung zur Mobilität der Zukunft

Neben der Stadtentwicklung spielt auch die Mobilität eine zentrale Rolle. Beim nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan 2040 (SUMP) können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen für den Verkehr der Zukunft einbringen.

Ob Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer oder Berufspendler – alle Interessierten sind eingeladen, ihre Vorschläge für ein modernes und nachhaltiges Verkehrskonzept in Ludwigshafen einzubringen.

Eröffnung durch Oberbürgermeister Klaus Blettner

Offiziell eröffnet wird der Info-Markt um 11.15 Uhr durch Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner gemeinsam mit dem Centermanager der Rhein-Galerie, Patrick Steidl.

Veranstaltung auf einen Blick

Info-Markt rund um die Helmut-Kohl-Allee

Samstag, 27. Juni 2026

11:00 bis 16:00 Uhr

Rhein-Galerie Ludwigshafen

Die Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, sich über die größten Stadtentwicklungsprojekte Ludwigshafens zu informieren, mit Experten ins Gespräch zu kommen und die Zukunft der Stadt aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen zum Programm finden Interessierte unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 11:54