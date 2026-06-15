Landau – Tödlicher Verkehrsunfall – weitere Zeugen gesucht – NACHTRAG

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.06.2026: Die Polizei Landau bittet um Hinweise zu dem schweren Verkehrsunfall vom Samstagabend (13.06.2026). Vorrangig wird die Fahrerin oder der Fahrer eines dunklen Mercedes gesucht, der unmittelbar hinter dem verunfallten VW Golf des 34-Jährigen fuhr. Diese Person wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Landau zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfalls, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimm die Polizei Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 15:10