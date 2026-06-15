Landau – Photovoltaik über Parkplatz der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße – Nach Spatenstich haben Bauarbeiten begonnen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Projekt Photovoltaik über dem Schotterparkplatz westlich des Kreishauses der Südlichen Weinstraße in Landau nimmt Fahrt auf! Nicht nur können die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung dort schon bald ihr Auto vor Sonne und Witterung geschützt parken – es besteht in wenigen Wochen auch die Möglichkeit, bis zu acht Elektrofahrzeuge aus dem bestehenden und künftig erweiterten Fuhrpark der Kreisverwaltung zu laden. Möglich macht dies ein neuer Solarcarport, der aktuell entsteht. 17 „Solarschirme“, die jeweils zwei Parkplätze überdachen, mit insgesamt 84 Modulen werden aufgestellt. In Summe werden in Zukunft rund 90 Kilowattpeak (kWp) erneuerbare Energie produziert. Die vom Solarcarport erzeugte Energie soll vorrangig vor Ort von Kreisfuhrpark und Kreisverwaltung direkt verbraucht werden. Überschüsse sollen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

„In unserem Landkreis habe ich noch keine PV-Anlage über Parkplätzen gesehen, das hat Vorbildcharakter“, betonte Landrat Dietmar Seefeldt kürzlich beim offiziellen Spatenstich auf dem Schotterparkplatz, zu dem auch Vertreter beteiligter Firmen wie Reich + Seiler Freie Architekten BDA, Ingenieurbüro Bender + Urich GmbH & Co. KG, Ingenieurbüro Schuler und die Bandner Bauunternehmen GmbH (alle aus Karlsruhe) sowie die Elektro Pister GmbH aus Rhodt unter Rietburg und die Lendle Metallbau GmbH & Co. KG aus Neustadt an der Weinstraße gekommen waren. „Der Bau trägt nicht nur zur notwendigen Energiewende bei, sondern zeigt zugleich, wie sich Photovoltaik auf bereits versiegelten Flächen sinnvoll umsetzen lässt und ebendiesen Flächen einen zusätzlichen Nutzen verleiht“, so der Landrat weiter. Die Kreisverwaltung senke damit langfristig Treibstoff- und Strombezugskosten sowie damit verbundene Emissionen. So liege der prognostizierte Ertrag pro Jahr bei 76.000 Kilowattstunden, womit jährlich bis zu 35,5 Tonnen CO2 eingespart werden würden.



Die Kosten für die Maßnahme liegen bei rund 690.000 Euro, mit eingerechnet sind Mehrkosten durch gestiegene Stahlpreise sowie zusätzliche Wallboxen zum Laden der E-Fahrzeuge. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte August abgeschlossen sein. Neben weiteren bestehenden Parkflächen, die von der Baumaßnahme unberührt bleiben, werden künftig 33 überdachte Stellplätze auf dem Schotterparkplatz vorhanden sein.

Quelle

Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 10:29