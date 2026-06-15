Landau – Bundesweiter Tag der Architektur am 27. und 28. Juni – Fünf spannende Bauprojekte öffnen in Landau ihre Türen – Ostpark und Dorfgemeinschaftshaus Mörzheim als kommunale Projekte dabei

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Room Tour mal anders: Wer am Samstag, 27. Juni, und Sonntag, 28. Juni, zum bundesweiten Tag der Architektur unterwegs ist, kann einen Blick hinter Türen werfen, die sonst meist verschlossen bleiben. Auch in Landau gewähren in diesem Jahr am letzten Juniwochenende wieder fünf ausgewählte Projekte spannende Einblicke. Die verantwortlichen Architektinnen und Architekten sowie Planungsbüros führen persönlich durch die Gebäude und Außenanlagen und erläutern die Ideen, Konzepte und Herausforderungen hinter den Projekten. Besucherinnen und Besucher können das Atelier „Farfalle“ in der Fritz-Siegel-Straße, die Gläserne Rösterei Parezzo am Rathausplatz und ein Privathaus in der Ebernburgstraße erkunden. Mit dem erst vor wenigen Jahren sanierten Ostpark und dem Dorfgemeinschaftshaus im Stadtdorf Mörzheim sind zudem zwei kommunale Projekte Teil des diesjährigen Programms. Das Dorfgemeinschaftshaus wird vom Architekturbüro Werkgemeinschaft präsentiert, das am Samstag, 27. Juni, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Juni, von 11 bis 18 Uhr vor Ort Führungen anbietet und über Planung und Umsetzung des Bauprojekts informiert. Auch im Ostpark ist das zuständige Planungsbüro bauchplan).( aus München vor Ort und wird samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr durch den Park führen.



„Der Tag der Architektur bietet die Möglichkeit, spannende Projekte in Landau aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen. Besucherinnen und Besucher erfahren aus erster Hand, wie Gebäude, Plätze und Grünanlagen geplant und gestaltet werden und welche Ideen dahinterstecken. Diese Gelegenheit zum Blick hinter die Kulissen und zum Austausch mit den verantwortlichen Planerinnen und Planern sollten sich vor allem Architekturinteressierte nicht entgehen lassen“, erklärt Oberbürgermeister und Baudezernent Dominik Geißler. Der Tag der Architektur gilt als das größte Architekturfestival Deutschlands. In Rheinland-Pfalz präsentieren sich in diesem Jahr 56 ausgewählte Bauprojekte. Das vollständige Programm mit allen Projekten und Besichtigungszeiten ist auf der Internetseite der Architektenkammer Rheinland-Pfalz unter www.diearchitekten.org/tda zu finden.

Quelle: J. Sinnwell

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 14:26