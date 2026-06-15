Klingenmünster – Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße

Klingenmünster/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In Klingenmünster ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. In der Weinstraße Fahrtrichtung Eschbach wurde die Außenmauer eines Wohngebäudes kurz vor der Kreuzung in der Ortsmitte über eine Länge von ca. zehn Metern(u.a Fensterbank, Sockel sowie Kellerlüftungsschacht) beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes kann von einem Lkw als Verursacher ausgegangen werden, welcher auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Hinweise.
Quelle
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:38