Ketsch – BAB6 – Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Höhe Ketsch

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6293996 kam es kurz vor 19:00 Uhr zu einem größeren Verkehrsunfall auf der BAB6, in Höhe Ketsch, in Fahrtrichtung Heilbronn. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, welcher auch einen Rettungshubschrauber alarmierte, befanden sich im Einsatz. Den ersten Erkenntnissen nach kam ein 19-jähriger Mini-Fahrer, aus bislang noch unbekannten Gründen, rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Fahrzeugdach zum Erliegen. Der Unfallfahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde, zum Zwecke der weiteren Behandlung, in eine umliegende Klinik geflogen. Das verunfallte Fahrzeug wurde im Rahmen der Unfallaufnahme von der Unfallstelle abgeschleppt. Der eingetretene Sachschaden wird derzeit auf ca. 11.000EUR geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme, des Einsatzes des Rettungshubschraubers und der erforderlichen Abschleppmaßnahmen mussten kurzfristige Fahrbahnsperrungen vorgenommen werden. Die letzte bestehende Sperrung wurde gegen 20:40 Uhr aufgehoben.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 10:23