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262 Neues Programm (002)
15.06.2026, 14:49 Uhr

Frankenthal – Vielfalt entdecken, Neues lernen, Menschen begegnen – das Herbstsemester der Volkshochschule Frankenthal startet am 24. August

262 Neues Programm (002)Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem breit gefächerten Angebot startet die Volkshochschule Frankenthal in das Herbstsemester 2026. Das neue Programmheft bietet zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Bewegung und berufliche Weiterbildung – mit vielen neuen Themen, aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen und bewährten Kursformaten. Im Bereich Gesellschaft und Geschichte setzt die Volkshochschule erneut wichtige Akzente. Besonders hervorzuheben sind die Vorträge „Zwangsarbeit in der Pfalz“ mit Benedict von Bremen und Rüdiger Stein sowie der Vortrag „Patientenakten in pfälzischen Heilanstalten“ von Herbert Baum in Kooperation mit dem Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal. Die Veranstaltungen greifen regionale historische Themen auf und laden zur Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur und gesellschaftlicher Verantwortung ein. Am 25. September beteiligt sich die vhs erneut an der der Langen Nacht der Demokratie. Ab 17 Uhr findet im vhs-Bildungszentrum ein vielfältiges Programm statt. Weitere Informationen sind ab August auf der Website www.vhs-ft.de zu finden. Neu im Programm ist außerdem das Online-Gesprächsformat „Reden wir darüber“, ein offener Dialog zu Politik, Gesellschaft und Zeitfragen. Hier sollen unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht und der Austausch über aktuelle Entwicklungen gefördert werden.

Mit weiteren Online-Veranstaltungen baut die Volkshochschule ihr Angebot weiter aus. Dazu gehören unter anderem die Klimawoche mit digitalen Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit und Umwelt sowie die Webinarreihe „Frauen stärken Demokratie“, die sich mit gesellschaftlicher Teilhabe, Gleichstellung und demokratischem Engagement beschäftigt oder #ZUKUNFTSORT_VHS zum digitalen Leben.
In der beliebten Reihe „Frankenthal entdecken“ findet die Veranstaltungen „Hinter den Kulissen im GLEIS4 – Von einer Lagerhalle zur Kulturbühne“ statt. Die Teilnehmenden erhalten dabei spannende Einblicke in die Arbeit des Veranstaltungsortes und werden die eine oder andere spannende Anekdote erfahren. Kulturell beteiligt sich die Volkshochschule erneut am Kultursommer Rheinland-Pfalz. Neu im Programm sind die Vorträge „Das Bauhaus und seine Künstlerinnen“ sowie „Die Kunst zwischen den Weltkriegen – Neue Sachlichkeit als Sonderweg in den 20er Jahren“. Auch das Bewegungs- und Gesundheitsangebot wurde erweitert. Neue Yogakurse sowie „Tanz und Bewegung zu lateinamerikanischer Musik“ laden dazu ein, aktiv zu werden und etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. Im Gesundheitsbereich umfasst das Programm wieder zahlreiche Koch- und Backkurse ebenso wie Angebote zur persönlichen Gesundheitsförderung. Dazu gehören unter anderem „Rauchfrei in 6 Wochen“, Kurse zu Resilienz, das Angebot „Tschüss Arbeitsleben – Willkommen Ruhestand“ sowie der Vortrag „Neurodiversität verstehen“.

Für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz wird erneut die bewährte Vortragsreihe „Hilfe beim Helfen“ angeboten. Darüber hinaus bietet die Volkshochschule weiterhin ein breites Spektrum an Sprachkursen mit einigen neuen Angeboten für Anfänger*innen und Fortgeschrittene. Die Volkshochschule versteht sich als Ort des lebenslangen Lernens. Ihre Angebote vermitteln Wissen und praktische Fähigkeiten, schaffen Begegnungen und ermöglichen es Menschen jeden Alters, Neues auszuprobieren, Interessen zu vertiefen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das neue Programmheft liegt ab 15. Juni aus und ist online unter www.vhs-ft.de abrufbar. Anmeldungen sind ab 15. Juni möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de

Quelle
vhs Frankenthal e. V.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 14:49

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