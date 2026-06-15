„Die Heidelberger“ laden zum Blick hinter den Kulissen der Feuerwache

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:26
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- Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag, 28. Juni, zum bunten Sommerfest auf ihr Standortareal in Mosbach ein. Auf dem Festgelände zwischen Kultur- und Begegnungszentrum fideljo und Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg (BBW) ... Mehr lesen»
- Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Projekt Photovoltaik über dem Schotterparkplatz westlich des Kreishauses der Südlichen Weinstraße in Landau nimmt Fahrt auf! Nicht nur können die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung dort schon bald ihr ... Mehr lesen»
- Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6293996 kam es kurz vor 19:00 Uhr zu einem größeren Verkehrsunfall auf der BAB6, in Höhe Ketsch, in Fahrtrichtung Heilbronn. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr ... Mehr lesen»
- Leimersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern Abend kontrollierte die Polizei Germersheim in Leimersheim einen 34-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung von 01.06.2026. Die am 29.05.2026 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Quelle Polizeipräsidium Rheinpfalz»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei gegensätzliche Ergebnisse brachte der Doppelkampftag den Teams des JSV Speyer am Samstag im Judomaxx. Der deutliche 11:3-Sieg des Frauenteams gegen den JC Wiesbaden lag allerdings mit Blick ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Was kommt nach der Schule? Ausbildung, Studium oder doch erst einmal weiter orientieren? Viele Schülerinnen und Schüler stehen kurz vor dem Schulabschluss und fragen sich, ... Mehr lesen»
- Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 28. Juni 2026 laden die Lokale Agendagruppe „Internationale Begegnung“ sowie das SAM-Café von 10:30 bis 14:00 Uhr zum Internationalen Familienfrühstück ein. In diesem Jahr gibt ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Burgstraße wird derzeit der im Seitenraum verlaufende Radweg schrittweise zurückgebaut. Grund hierfür sind erhebliche Schäden an der Wegeoberfläche, die durch das Wurzelwachstum der dortigen Platanen entstanden ... Mehr lesen»
- Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Spielplatz in der Gewerbestraße in Waldangelloch war in die Jahre gekommen. Die alten Geräte wurden daher im November 2025 zurückgebaut, um Platz für neues modernes Spielgerät zu ... Mehr lesen»
Mosbach – Jede Menge Hingucker – Johannes-Diakonie lädt am 28. Juni zu ihrem Sommerfest nach Mosbach ein
Landau – Photovoltaik über Parkplatz der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße – Nach Spatenstich haben Bauarbeiten begonnen
Ketsch – BAB6 – Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Höhe Ketsch
Leimersheim – berauscht, keine Fahrerlaubnis und hoch aggressiv
Ludwigshafen – Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger – NACHTRAG
Speyer – Doppelkampftag der Gegensätze
Mannheim – „BEST“: Seminar zur Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler
Sinsheim – Internationales Familienfrühstück – Buntes Programm und Mitbringbuffet am 28. Juni beim SAM-Café
Speyer – Anpassung der Radverkehrsführung in der Burgstraße
Sinsheim – Spielplatz Waldangelloch Wiedereröffnung
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Mannheim – VR Bank Rhein-Neckar Vertreterversammlung 2026 – Normales Geschäftsjahr mit positiver Bilanz und 4% Dividende (VIDEO)
Ludwigshafen – Die Orangerie Kultur im Ebertpark lädt zu Chanson, Boule und französischen Spezialitäten ein!
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