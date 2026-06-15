Böhl-Iggelheim – Bombendrohung an IGS Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Bombendrohung an IGS Böhl-Iggelheim: Polizei stuft Mail als nicht gefährlich ein

Am frühen Montagmorgen (15. Juni 2026) wurde eine an die IGS Böhl-Iggelheim gerichtete Bombendrohung bekannt. Wie die Schule in einem Rundschreiben an die Eltern mitteilte, handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine bundesweit versandte Serienmail, die mehrere Schulen erreicht hat. Polizeiliche Fachkräfte stuften die Drohung als nicht gefährlich ein.

Zur Gewährleistung der Sicherheit durchsuchte die Polizei Schifferstadt die Schule umgehend. Bei einer ersten Überprüfung wurden keine verdächtigen Gegenstände oder sonstigen Auffälligkeiten festgestellt.

Der Unterricht findet regulär statt. Eltern können jedoch selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am heutigen Tag zur Schule schicken oder vorsorglich zu Hause lassen.

Die Polizei bleibt vorsorglich im Hause.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:12