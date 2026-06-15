Angelbachtal – Autofahrer verursacht Sachschaden von etwa 10.000 Euro – drei Personen leicht verletzt – Zeugenaufruf

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Golf-Fahrer die Bruchsaler Straße und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Nachdem der Fahrer eine volle Runde im Kreisverkehr gefahren war, kam er aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Wegweiser auf der Verkehrsinsel und anschließend frontal mit einer Garagenwand. Das Auto rollte daraufhin wenige Meter zurück und kam schließlich in der Zufahrt zum Kreisverkehr, auf Höhe der Bruchsaler Straße, zum Stehen. Durch den Unfall wurden der 19-Jährige sowie die beiden 20-jährigen Mitfahrer leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Ein Mitfahrer wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Zufahrt zum Kreisverkehr, von der Bruchsaler Straße kommend, gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Angelbachtal unterstützte die Maßnahmen vor Ort.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein bislang unbekannter Zeuge oder Zeugin an der Unfallstelle. Bei Eintreffen der Polizei konnte die Person jedoch nicht mehr angetroffen werden, weshalb das Polizeirevier Sinsheim nun nach dem Zeugen bzw. der Zeugin sucht. Diese/r wird gebeten, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 11:31