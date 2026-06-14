Speyer – Betrunkener Radfahrer stürzt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 13.06.26, gegen 21:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen gestürzten Radfahrer im Bereich der Wormser Landstraße in Speyer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verunfallte der Radfahrer ohne jegliche Fremdbeteiligung und verletzte sich hierbei leicht. Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab einen deutlich überhöhten Wert von 2,84 Promille. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 11:07