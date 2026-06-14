Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – 19-jähriger Fahrer kommt von Fahrbahn ab und landet auf dem Dach im Straßengraben Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend (13. Juni 2026) auf der A6 bei Ketsch einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim ereignete sich der Unfall kurz vor 19 Uhr auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 19-jähriger Fahrer eines Mini aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrzeug überschlägt sich und landet auf dem Dach

Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Dach in einem Straßengraben neben der Autobahn zum Stillstand. Trotz des spektakulären Unfallhergangs erlitt der junge Fahrer glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen.

Fahrbahnsperrungen auf der A6

Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs mussten zeitweise Fahrstreifen gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn.

Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Die letzte Sperrung konnte gegen 20:40 Uhr aufgehoben werden.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Warum der Mini-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 22:05