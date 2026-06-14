Neustadt a. d. Weinstraße – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit von Donnerstag, den 11.06.2026 gegen 18:00 Uhr, bis Freitag, den 12.06.2026 gegen 16:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Motorhaube eines schwarzen PKW der Marke BMW zerkratzt. Der PKW war auf einem Parkplatz in der Talwiesenstraße abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang bzw. zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 11:11