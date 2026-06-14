Mosbach – Pfingstferien-Programm bot jede Menge Abenteuer und Natur pur



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendfarm Schwarzach: 25 Kinder erlebten begeisternde Angebote – Anmeldungen für Sommerferien möglich

Beim Pfingstferien-Programm der Jugendfarm Schwarzach konnten Kinder aus Schwarzach und Umgebung jeden

Tag neue Abenteuer und jede Menge Natur pur erleben. Ausreiten und ein Pony-Parcours im Wald waren besondere Höhepunkte.

Hinzu kamen verschiedene Geländespiele. In Zusammenarbeit mit dem

Naturkindergarten der Johannes-Diakonie erforschten kleine und

größere Kinder außerdem den nahegelegenen Sinnesgarten.

Tierversorgung, Tischtennis und Bauen im Hüttenbaudorf gehörten zu

den täglichen Angeboten, die begeistert angenommen wurden.

Insgesamt 25 Kinder nahmen an dem Pfingstferien-Programm teil.

„Wir haben in den Planungen ganz bewusst darauf geachtet, dass für

jedes Alter und alle Interessen etwas dabei ist und die Kinder zugleich

Neues ausprobieren können“, erklärte Jugendfarm-Leiterin Melanie

Ritzert von der Johannes-Diakonie abschließend. „In der ersten

Woche meinte es das Wetter sehr gut mit uns. Da hat eine

Wasserschlacht für Abkühlung gesorgt.“

Sommerferien auf der Jugendfarm

Für die Sommerferien haben Melanie Ritzert und das Team der

Jugendfarm Schwarzach für Kinder ab sechs Jahren ein

durchgängiges Programm vorbereitet. Von Montag (3. August) bis

Freitag (11. September) steht jede Ferienwoche unter einem anderen

Thema, ob Wald- oder Erlebniswoche oder „Summergames“.

Anmeldungen sind möglich bis Montag, 13. Juli, per Mail an

jugendfarm@johannes-diakonie.de. Mehr Informationen zum

Sommerferien-Programm gibt es unter www.johannes-diakonie.de/jugendfarm.

Bild: Ein Pony-Parcours im Wald war eine von vielen Aktionen beim Ferienprogramm der Jugendfarm. Foto: Andrea Canali

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:58