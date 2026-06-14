Mosbach – Pfingstferien-Programm bot jede Menge Abenteuer und Natur pur

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendfarm Schwarzach: 25 Kinder erlebten begeisternde Angebote – Anmeldungen für Sommerferien möglich
Beim Pfingstferien-Programm der Jugendfarm Schwarzach konnten Kinder aus Schwarzach und Umgebung jeden
Tag neue Abenteuer und jede Menge Natur pur erleben. Ausreiten und ein Pony-Parcours im Wald waren besondere Höhepunkte.
Hinzu kamen verschiedene Geländespiele. In Zusammenarbeit mit dem
Naturkindergarten der Johannes-Diakonie erforschten kleine und
größere Kinder außerdem den nahegelegenen Sinnesgarten.
Tierversorgung, Tischtennis und Bauen im Hüttenbaudorf gehörten zu
den täglichen Angeboten, die begeistert angenommen wurden.
Insgesamt 25 Kinder nahmen an dem Pfingstferien-Programm teil.
„Wir haben in den Planungen ganz bewusst darauf geachtet, dass für
jedes Alter und alle Interessen etwas dabei ist und die Kinder zugleich
Neues ausprobieren können“, erklärte Jugendfarm-Leiterin Melanie
Ritzert von der Johannes-Diakonie abschließend. „In der ersten
Woche meinte es das Wetter sehr gut mit uns. Da hat eine
Wasserschlacht für Abkühlung gesorgt.“
Sommerferien auf der Jugendfarm
Für die Sommerferien haben Melanie Ritzert und das Team der
Jugendfarm Schwarzach für Kinder ab sechs Jahren ein
durchgängiges Programm vorbereitet. Von Montag (3. August) bis
Freitag (11. September) steht jede Ferienwoche unter einem anderen
Thema, ob Wald- oder Erlebniswoche oder „Summergames“.
Anmeldungen sind möglich bis Montag, 13. Juli, per Mail an
jugendfarm@johannes-diakonie.de. Mehr Informationen zum
Sommerferien-Programm gibt es unter www.johannes-diakonie.de/jugendfarm.
Bild: Ein Pony-Parcours im Wald war eine von vielen Aktionen beim Ferienprogramm der Jugendfarm. Foto: Andrea Canali
Quelle: Johannes Diakonie Mosbach
Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:58