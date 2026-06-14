Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Samstag, 13. Juni 2026, kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide Beteiligten wurden dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei wurde die Schlägerei gegen 2 Uhr morgens gemeldet. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei 37-jährige Männer, die voneinander getrennt werden mussten. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der beide Beteiligten leichte Verletzungen erlitten.

Die Polizei sprach beiden Männern einen Platzverweis aus, dem sie Folge leisteten. Gegen die Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls am Berliner Platz dauern derzeit an.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

MRN-News wird über weitere Erkenntnisse und den Fortgang der Ermittlungen nachberichten.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 13:46