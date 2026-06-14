Ludwigshafen – Frauenpower bei Alemannia Maudach: Vier Frauen führen den Förderverein in die Zukunft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Neuer Vorstand, neue Satzung, eigene App: Der Förderverein des SC (DJK) Alemannia Maudach startet komplett neu durch

Der Freundeskreis zur Förderung des Fußballsports und der Jugendarbeit beim SC (DJK) Alemannia Maudach e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt — und setzt dabei ein deutliches Zeichen: Vier Frauen übernehmen die Führung des Vereins.

Der Förderverein befand sich in den Jahren 2020–2024 in einer Phase weitgehender Inaktivität. Das neue Team hat sich 2025 gefunden, den Verein komplett neu aufgestellt, eine moderne Satzung erarbeitet und die Weichen für einen vollständigen Neustart gestellt.

Das neue Vorstandsteam

In der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 21. Mai 2026 wurden gewählt: Petra Mazreku als 1. Vorsitzende, Diarraye Camara als 2. Vorsitzende, Erika Häfner als Kassenwart und Jasmin Wehrle als Schriftführerin. Alle haben die Wahl angenommen.

Verwurzelt im Verein und im Stadtteil

Das neue Führungsteam kennt die Bedürfnisse des Vereins aus dem Alltag. Petra Mazreku ist seit Jahren aktiv für die Mannschaften ihrer drei Söhne engagiert, die alle beim SC (DJK) Alemannia Maudach spielen. Auch Diarraye Camara setzt sich als engagierte Mutter für eine spürbare Verbesserung der Situation vor Ort ein. Schriftführerin Jasmin Wehrle und ihr Mann Patrice betreiben mit dem Das Pajas die Vereinsgaststätte — für kurze Wege und gelebte Vereinskultur. Kassenwart Erika Häfner bringt über 30 Jahre Erfahrung als selbständige Buchhalterin mit.

Ziel: Jugendfußball und Vereinsgemeinschaft stärken

Zwei Vorhaben stehen ganz oben auf der Agenda: Erstens soll der Trainingsplatz im Maudacher Bruch so hergerichtet werden, dass die Mannschaften auch im Winter vor Ort trainieren können — ohne lange Fahrten oder teure Ausweichquartiere. Zweitens sollen durch gezieltes Fundraising finanzielle Mittel für verschiedene Vereinsbedarfe generiert werden, langfristig auch für ein eigenes Toilettenhäuschen auf dem Gelände.

Digital und modern aufgestellt

Der Förderverein setzt bewusst auf digitale Vereinsführung: Eine eigene Vereinswebsite und -App befinden sich im Aufbau. Mitgliederverwaltung, Kommunikation und Verwaltung sollen künftig vollständig digital und DSGVO-konform abgewickelt werden.

„Wir wollen den Förderverein wieder zu einer lebendigen Gemeinschaft machen – für die Kinder und Jugendlichen, für den Sport und für Maudach.“

Petra Mazreku, 1. Vorsitzende



v.l.n.r.: Jasmin Wehrle (Schriftführerin), Petra Mazreku (1. Vorsitzende), Diarraye Camara (2. Vorsitzende);

vorne: Erika Häfner (Kassenwart) mit Vereinshund Samy auf dem Schoß.

Quelle Text/Foto: Freundeskreis zur Förderung des Fußballsports und der Jugendarbeit beim SC (DJK) Alemannia Maudach e.V.

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:36