Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstagabend um 18:47 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B38 im Bereich des Zubringers zur A65. Ein 34-Jähriger aus Landau fuhr mit seinem PKW die B38 von Landau kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Landau-Süd. In einer Linkskurve kam der VW Golf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 46-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.
Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 09:28