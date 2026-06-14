Rohrbach / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Weinfest in Rohrbach wurde am vergangenen Wochenende von mehreren körperlichen Auseinandersetzungen überschattet. Die Polizei musste gleich mehrfach einschreiten. Dabei kam es unter anderem zum Einsatz von Pfefferspray, Bedrohungen gegen Sicherheitskräfte, einem Flaschenwurf sowie mehreren Körperverletzungsdelikten.

Den ersten Vorfall registrierte die Polizei in der Nacht zum Samstag. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein junger Mann während eines verbalen Streits Pfefferspray gegen einen Mann ein, der die Situation schlichten wollte. Der Geschädigte musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jugendliche bedrohen Sicherheitskräfte auf dem Festgelände

Kurze Zeit später meldete die Security des Weinfestes Probleme mit zwei 16-jährigen Jugendlichen. Einer der Jugendlichen hatte zuvor einen Platzverweis erhalten. Als dieser später vom Veranstaltungsgelände begleitet werden sollte, mischte sich ein weiterer 16-Jähriger ein. Beide Jugendlichen sollen die Sicherheitsmitarbeiter beleidigt und bedroht haben. Zudem wurde eine Flasche in Richtung der Security geworfen.

Schoppenglas bei Streit eingesetzt

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es im Bereich der Hauptstraße. Dort gerieten mehrere Personen aneinander. Im Verlauf des Streits wurde einem Beteiligten ein Schoppenglas gegen den Kopf geschlagen oder geworfen. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Weitere Körperverletzung in der Nacht zum Sonntag

Auch in der Nacht zum Sonntag musste die Polizei erneut tätig werden. Nach Angaben der Beamten kam es zu einer weiteren wechselseitigen Körperverletzung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat in mehreren Fällen Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den einzelnen Vorfällen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 14:00