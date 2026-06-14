Landau – Ferienprogramm kommt bestens an: Ferienwochen nahezu ausgebucht – Ferienkarte weiter erhältlich!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sommerferien können kommen: Das Ferienprogramm der Jugendförderung
der Stadt Landau erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit.
Von den insgesamt 1.022 verfügbaren Plätzen für Freizeitangebote innerhalb der
Ferienkarte sind bereits 823 vergaben. Wer sich die zahlreichen
Vergünstigungen und Freizeitangebote noch sichern möchte, sollte daher nicht
mehr allzu lange warten. Noch sind 199 Plätze frei!
Auch die Ferienwochen stoßen auf eine hervorragende Nachfrage. Die
insgesamt rund 360 verfügbaren Plätze sind nahezu ausgebucht.
„Das große Interesse zeigt, wie wichtig verlässliche und attraktive
Ferienangebote für Familien sind“, freut sich Beigeordnete und
Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Mein herzlicher Dank gilt den
Mitarbeitenden unserer Jugendförderung sowie allen Vereinen, Verbänden und
Institutionen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, dieses vielfältige
Ferienprogramm möglich zu machen.“
Die Ferienkarte bietet während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz vom 26.
Juni bis zum 7. August wieder zahlreiche Vorteile: Neben freiem Eintritt in den
Zoo, das Freibad, das Reptilium und den Wild- und Wanderpark in Silz umfasst
sie eine Vielzahl spannender Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Kunst,
Kultur, Wissenschaft und Natur. So können Kinder beispielsweise beim THW
einen Abenteuertag erleben, Freundschaftsbänder flechten, auf Wiesensafari
gehen, ein Insektenhotel in der Blechdose bauen oder die Grundlagen des
Schachspiels erlernen. Von einzelnen Aktionstagen über Workshops bis hin zu
mehrtägigen Angeboten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
„Die Landauer Ferienkarte bietet auch in diesem Jahr wieder ein
abwechslungsreiches Angebot für tolle Sommerferien direkt vor der Haustür. Die
Kinder können Neues entdecken, kreativ werden und gemeinsam unvergessliche
Erlebnisse sammeln“, so Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer.
Kinder, Jugendliche und Eltern können sich im Online-Ferienportal unter
https://landau.feripro.de über das aktuelle Angebot informieren, freie Plätze
buchen und ihr persönliches Ferienprogramm zusammenstellen.
„Wir wünschen allen Kindern schon jetzt wunderschöne Sommerferien. Nutzt
die Zeit, entdeckt neue Hobbys, trefft Freundinnen und Freunde und habt ganz
viel Spaß bei den zahlreichen Angeboten der Ferienkarte“, betonen Lena
Dürphold und Arno Schönhöfer gemeinsam.
Die Landauer Ferienkarte kostet 6 Euro und ist weiterhin bei der
Jugendförderung in der Waffenstraße, in der Tourist-Info im Rathaus, im
Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz, im Jugendtreff Horst und in den
Sekretariaten der Landauer Schulen erhältlich.
Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt oder Fragen zu den Angeboten
hat, kann sich telefonisch unter 0 63 41/13 51 72 oder 0 63 41/13 51 70 sowie per
E-Mail an jugendfoerderung@landau.de an die Jugendförderung wenden.
Bildunterschrift: Jetzt noch schnell die Landauer Ferienkarte sichern! (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:54