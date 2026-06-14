Landau – Ferienprogramm kommt bestens an: Ferienwochen nahezu ausgebucht – Ferienkarte weiter erhältlich!



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sommerferien können kommen: Das Ferienprogramm der Jugendförderung

der Stadt Landau erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit.

Von den insgesamt 1.022 verfügbaren Plätzen für Freizeitangebote innerhalb der

Ferienkarte sind bereits 823 vergaben. Wer sich die zahlreichen

Vergünstigungen und Freizeitangebote noch sichern möchte, sollte daher nicht

mehr allzu lange warten. Noch sind 199 Plätze frei!

Auch die Ferienwochen stoßen auf eine hervorragende Nachfrage. Die

insgesamt rund 360 verfügbaren Plätze sind nahezu ausgebucht.

„Das große Interesse zeigt, wie wichtig verlässliche und attraktive

Ferienangebote für Familien sind“, freut sich Beigeordnete und

Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Mein herzlicher Dank gilt den

Mitarbeitenden unserer Jugendförderung sowie allen Vereinen, Verbänden und

Institutionen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, dieses vielfältige

Ferienprogramm möglich zu machen.“

Die Ferienkarte bietet während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz vom 26.

Juni bis zum 7. August wieder zahlreiche Vorteile: Neben freiem Eintritt in den

Zoo, das Freibad, das Reptilium und den Wild- und Wanderpark in Silz umfasst

sie eine Vielzahl spannender Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Kunst,

Kultur, Wissenschaft und Natur. So können Kinder beispielsweise beim THW

einen Abenteuertag erleben, Freundschaftsbänder flechten, auf Wiesensafari

gehen, ein Insektenhotel in der Blechdose bauen oder die Grundlagen des

Schachspiels erlernen. Von einzelnen Aktionstagen über Workshops bis hin zu

mehrtägigen Angeboten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

„Die Landauer Ferienkarte bietet auch in diesem Jahr wieder ein

abwechslungsreiches Angebot für tolle Sommerferien direkt vor der Haustür. Die

Kinder können Neues entdecken, kreativ werden und gemeinsam unvergessliche

Erlebnisse sammeln“, so Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer.

Kinder, Jugendliche und Eltern können sich im Online-Ferienportal unter

https://landau.feripro.de über das aktuelle Angebot informieren, freie Plätze

buchen und ihr persönliches Ferienprogramm zusammenstellen.

„Wir wünschen allen Kindern schon jetzt wunderschöne Sommerferien. Nutzt

die Zeit, entdeckt neue Hobbys, trefft Freundinnen und Freunde und habt ganz

viel Spaß bei den zahlreichen Angeboten der Ferienkarte“, betonen Lena

Dürphold und Arno Schönhöfer gemeinsam.

Die Landauer Ferienkarte kostet 6 Euro und ist weiterhin bei der

Jugendförderung in der Waffenstraße, in der Tourist-Info im Rathaus, im

Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz, im Jugendtreff Horst und in den

Sekretariaten der Landauer Schulen erhältlich.

Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt oder Fragen zu den Angeboten

hat, kann sich telefonisch unter 0 63 41/13 51 72 oder 0 63 41/13 51 70 sowie per

E-Mail an jugendfoerderung@landau.de an die Jugendförderung wenden.

Bildunterschrift: Jetzt noch schnell die Landauer Ferienkarte sichern! (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:54