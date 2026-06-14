Landau – Biosphären-Bauernmarkt erstmals in Herxheim



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Regionale Produkte aus dem Pfälzerwald und den Nordvogesen

Mit rund 60 Ständen lockt der deutsch-französische Biosphären-Bauernmarkt in Herxheim bei Landau am Sonntag, 21. Juni zum Schlemmen und Genießen ein bei einem Rundgang entlang von Hauptstraße, Rathausparkplatz, Villa-Park und Leonhard-Peters-Straße. Um 11 Uhr wird die Veranstaltung offiziell vor dem Rathaus eröffnet. Von 13 bis 18 Uhr ist parallel verkaufsoffener Sonntag in Herxheim sowie Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr.

Bis 18 Uhr bietet sich allen Gästen die Gelegenheit die Einkaufstaschen mit liebevoll produzierten Waren aus der Region zu füllen. Die Palette reicht von Käse und Wurstwaren über Fisch, vegetarische und vegane Gerichte, Gemüse und Liköre bis hin zu Seifen, Kräutern, Honig, Konfitüren, Blumen, Geschenkartikel, Besen- und Korbwaren. Ergänzend bietet ein Partnerbetrieb als Winzer Getränke zum Direktverzehr an.

Ein Leitsystem führt die mit PKW anreisenden Gäste zu Parkplätzen im und um den Ort. Fahrradparkplätze sind auf dem Festplatz ausgeschildert.

Der nächste deutsch-französische Biosphären-Bauernmarkt findet am Sonntag, 6. September in Grünstadt statt und der letzte für die diesjährige Marktsaison am Sonntag, 18. Oktober in Kirrweiler.

Ziel der deutsch-französischen Initiative ist es, die Landwirtschaft vor Ort zu stärken und bei Einheimischen wie Gästen für den Kauf von regional erzeugten Produkten zu werben. So werden lange Transportwege vermieden und die Verbraucherinnen und Verbraucher können direkt zum Schutz der einzigartigen Kulturlandschaft im Biosphärenreservat beitragen.

Weitere Informationen unter www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte. Die Biosphären-Bauernmärkte werden unterstützt durch das Land Rheinland-Pfalz.

Bildunterschrift:

Nachhaltiges Einkaufserlebnis beim Biosphären-Bauernmarkt. Foto: Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen/Eva Hartmann

Quelle: UNESCO Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 11:03