  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Design ohne Titel
14.06.2026, 10:50 Uhr

Heidelberg – Stadtbücherei Heidelberg – Juli 2026 Veranstaltungsvorschau

Design ohne Titel
Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckqr – „Quiet Reading Community“
Mittwoch, 1. Juli, 17 – 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, 1. OG

Lesen braucht manchmal vor allem eins: Zeit und einen guten Ort.
Die „Quiet Reading Community“ der Stadtbücherei Heidelberg schafft genau
diesen Raum – gemeinsames Lesen, jede:r für sich, in entspannter Atmosphäre.
Was erwartet dich bei unseren Treffen? Zu Beginn gibt es eine stille Lesezeit
von circa 60 Minuten: gemütlich ankommen, Buch aufschlagen, abtauchen.
Kein Handy, kein Smalltalk, keine Ablenkung.

Danach darf es kommunikativ werden: Wer Lust hat, bleibt noch auf einen Tee
und kleine Knabbereien und kommt ins Gespräch – über Bücher,
Lieblingsstellen oder einfach darüber, was Lesen gerade mit einem macht.
Alle Lesenden sind willkommen, genauso wie alle Bücher und Formate und in
jeder Sprache – ob Roman, Sachbuch, E-Book oder Hörbuch. Die einzige Regel:
Bring Your Own Book. Oder leihe dir kurz vorher noch eines in der Bücherei
aus.

Wenn ihr Gefallen daran findet, wird die „Quiet Reading Community“ jeweils
am ersten Mittwoch im Monat weitergeführt. Einfach vorbeikommen, lesen,
abschalten.

Eintritt frei, ohne Anmeldung
Bei gutem Wetter lesen wir gemeinsam im Park – bringt dafür gerne eine
Picknickdecke oder einen Campingstuhl mit. Treffpunkt ist in diesem Fall
das Foyer der Stadtbücherei Heidelberg.

LESEZEIT – Thorsten Hierse liest aus „Die Reise zum Mond“ von Cyrano de Bergerac
Donnerstag, 23. Juli, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Galerie

Cyrano de Bergerac ist nicht nur der Titelheld der romantischen Komödie von
Edmond Rostand, die in diesem Jahr im Rahmen der Heidelberger
Schlossfestspiele den Schlosshof erobert. Cyrano (1619-1655) war auch ein
außergewöhnlich fortschrittlicher Barockdichter, der zum Beispiel in seiner
„Reise zum Mond“ ein modernes Weltbild vorwegnahm. Thorsten Hierse stellt
das Werk in der Lesezeit vor.

Eintritt frei
In Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg
Foto: Thorsten Hierse copyright Susanne Reichardt

„Bergheimer Sommer“ 2026 in der Schwanenteichanlage:
Podcast-Ecke „Stadtklang Shorts“
Samstag, 25. Juli, 11 – 15 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab

Das BibLab der Stadtbücherei bietet allen Interessierten zwischen 10 und 99
Jahren die Möglichkeit, sich an einer Audio-Produktion zu beteiligen: Man
entwickelt eine spannende Frage zu Bergheim oder der Stadtbücherei, führt
zwei inspirierende Gespräche und sammelt dabei praktische Einblicke in die
Kunst des Interviewens. Im Anschluss schneiden wir die beiden Interviews
zusammen. Dauer ca. 15 Minuten.
Eintritt frei. Keine Anmeldung nötig.

SHARED READING: Wer zuhört, gehört bereits dazu
Mittwoch, 29. Juli, 18 – 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei

Shared Reading bedeutet, gemeinsam zu lesen und einander zuzuhören. Im
Mittelpunkt steht die kraftvolle Idee, Worte auf sich wirken zu lassen.
Weltliteratur – eine Erzählung/Romanauszug und ein Gedicht – wird laut
vorgelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum, über alle
kulturellen, sozialen und Altersgrenzen hinweg. Offen für alle Interessierten,
keine Anmeldung nötig.

Kooperation der Stadtbücherei Heidelberg mit dem Karlstorbahnhof
Heidelberg e. V., Projekt Shared Reading

Veranstaltungen der Kinderbücherei und der Jugendbücherei 12+
Juli 2026

Lesesommer – Heiss auf Lesen
Leseclubaktion in der Stadtbücherei Heidelberg
14. Juli – 11. September, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Anmeldung in der Kinderbücherei

In der Stadtbücherei startet am 14. Juli wieder der Sommerleseclub „Heiss auf Lesen“.
Teilnehmen kann jeder ab der Grundschule.
Im Mittelpunkt der Aktion steht eine große Auswahl exklusiv für den Leseclub gekaufter
Bücher und ein tolles Begleitprogramm. Die „Heiss auf Lesen“- Clubmitglieder können
Bücher bewerten und sich mit dem Team der Stadtbücherei über die gelesenen Titel
austauschen. Neben neuen Kontakten und spannenden Themen winken Belohnungen:

Jeder, der mindestens ein Buch gelesen hat, wird zur großen Abschlussparty am 28.
September eingeladen, erhält eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme und kann
attraktive Sachpreise gewinnen. Die Abschlussveranstaltung findet in Kooperation mit
dem Haus der Jugend dort statt. Anmeldungen für „Heiss auf Lesen“ sind bis zum 11.
September jederzeit möglich.

Minecraft Kreativtag im BibLab
Für Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren
Donnerstag, 30. Juli, 13.00 bis 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab,
Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter biblab@heidelberg.de

Gemeinsam kann hier der Fantasie freien Lauf gelassen und in Minecraft eine
fantastische Welt erstellt werden. Die Teilnehmenden können an verschiedenen
Spielkonsolen im Minecraft Kreativmodus eine eigene Fantasywelt kreieren, Fantasy
Elemente bauen und sich über Minecraft Bautechniken und Möglichkeiten austauschen
und informieren.

Quelle: Stadtbücherei Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:50

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com