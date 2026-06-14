Heidelberg – Stadtbücherei Heidelberg – Juli 2026 Veranstaltungsvorschau



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckqr – „Quiet Reading Community“

Mittwoch, 1. Juli, 17 – 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, 1. OG

Lesen braucht manchmal vor allem eins: Zeit und einen guten Ort.

Die „Quiet Reading Community“ der Stadtbücherei Heidelberg schafft genau

diesen Raum – gemeinsames Lesen, jede:r für sich, in entspannter Atmosphäre.

Was erwartet dich bei unseren Treffen? Zu Beginn gibt es eine stille Lesezeit

von circa 60 Minuten: gemütlich ankommen, Buch aufschlagen, abtauchen.

Kein Handy, kein Smalltalk, keine Ablenkung.

Danach darf es kommunikativ werden: Wer Lust hat, bleibt noch auf einen Tee

und kleine Knabbereien und kommt ins Gespräch – über Bücher,

Lieblingsstellen oder einfach darüber, was Lesen gerade mit einem macht.

Alle Lesenden sind willkommen, genauso wie alle Bücher und Formate und in

jeder Sprache – ob Roman, Sachbuch, E-Book oder Hörbuch. Die einzige Regel:

Bring Your Own Book. Oder leihe dir kurz vorher noch eines in der Bücherei

aus.

Wenn ihr Gefallen daran findet, wird die „Quiet Reading Community“ jeweils

am ersten Mittwoch im Monat weitergeführt. Einfach vorbeikommen, lesen,

abschalten.

Eintritt frei, ohne Anmeldung

Bei gutem Wetter lesen wir gemeinsam im Park – bringt dafür gerne eine

Picknickdecke oder einen Campingstuhl mit. Treffpunkt ist in diesem Fall

das Foyer der Stadtbücherei Heidelberg.

LESEZEIT – Thorsten Hierse liest aus „Die Reise zum Mond“ von Cyrano de Bergerac

Donnerstag, 23. Juli, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Galerie

Cyrano de Bergerac ist nicht nur der Titelheld der romantischen Komödie von

Edmond Rostand, die in diesem Jahr im Rahmen der Heidelberger

Schlossfestspiele den Schlosshof erobert. Cyrano (1619-1655) war auch ein

außergewöhnlich fortschrittlicher Barockdichter, der zum Beispiel in seiner

„Reise zum Mond“ ein modernes Weltbild vorwegnahm. Thorsten Hierse stellt

das Werk in der Lesezeit vor.

Eintritt frei

In Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg

Foto: Thorsten Hierse copyright Susanne Reichardt

„Bergheimer Sommer“ 2026 in der Schwanenteichanlage:

Podcast-Ecke „Stadtklang Shorts“

Samstag, 25. Juli, 11 – 15 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab

Das BibLab der Stadtbücherei bietet allen Interessierten zwischen 10 und 99

Jahren die Möglichkeit, sich an einer Audio-Produktion zu beteiligen: Man

entwickelt eine spannende Frage zu Bergheim oder der Stadtbücherei, führt

zwei inspirierende Gespräche und sammelt dabei praktische Einblicke in die

Kunst des Interviewens. Im Anschluss schneiden wir die beiden Interviews

zusammen. Dauer ca. 15 Minuten.

Eintritt frei. Keine Anmeldung nötig.

SHARED READING: Wer zuhört, gehört bereits dazu

Mittwoch, 29. Juli, 18 – 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei

Shared Reading bedeutet, gemeinsam zu lesen und einander zuzuhören. Im

Mittelpunkt steht die kraftvolle Idee, Worte auf sich wirken zu lassen.

Weltliteratur – eine Erzählung/Romanauszug und ein Gedicht – wird laut

vorgelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum, über alle

kulturellen, sozialen und Altersgrenzen hinweg. Offen für alle Interessierten,

keine Anmeldung nötig.

Kooperation der Stadtbücherei Heidelberg mit dem Karlstorbahnhof

Heidelberg e. V., Projekt Shared Reading

Veranstaltungen der Kinderbücherei und der Jugendbücherei 12+

Juli 2026

Lesesommer – Heiss auf Lesen

Leseclubaktion in der Stadtbücherei Heidelberg

14. Juli – 11. September, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Anmeldung in der Kinderbücherei

In der Stadtbücherei startet am 14. Juli wieder der Sommerleseclub „Heiss auf Lesen“.

Teilnehmen kann jeder ab der Grundschule.

Im Mittelpunkt der Aktion steht eine große Auswahl exklusiv für den Leseclub gekaufter

Bücher und ein tolles Begleitprogramm. Die „Heiss auf Lesen“- Clubmitglieder können

Bücher bewerten und sich mit dem Team der Stadtbücherei über die gelesenen Titel

austauschen. Neben neuen Kontakten und spannenden Themen winken Belohnungen:

Jeder, der mindestens ein Buch gelesen hat, wird zur großen Abschlussparty am 28.

September eingeladen, erhält eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme und kann

attraktive Sachpreise gewinnen. Die Abschlussveranstaltung findet in Kooperation mit

dem Haus der Jugend dort statt. Anmeldungen für „Heiss auf Lesen“ sind bis zum 11.

September jederzeit möglich.

Minecraft Kreativtag im BibLab

Für Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren

Donnerstag, 30. Juli, 13.00 bis 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab,

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter biblab@heidelberg.de

Gemeinsam kann hier der Fantasie freien Lauf gelassen und in Minecraft eine

fantastische Welt erstellt werden. Die Teilnehmenden können an verschiedenen

Spielkonsolen im Minecraft Kreativmodus eine eigene Fantasywelt kreieren, Fantasy

Elemente bauen und sich über Minecraft Bautechniken und Möglichkeiten austauschen

und informieren.

Quelle: Stadtbücherei Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 10:50