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14.06.2026, 9:50 Uhr

Heidelberg – Heißer Juli! Viel Kultur im Karlstorbahnhof

Logo 1 1Heißer Juli: Viel Kultur im Karlstorbahnhof – Übersicht über die Events –

Mi 01.07.26 / 19:00 / Saal
Aktionstag gegen Antimuslimischen Rassismus
Podiumsdiskussion & Comedy

Do 02.07.26 / 20:00 / TiK
TanzLab Show
5th Anniversary – The Women’s Dance Academy
Do 02.07.26 / 20:00 / Klub

Milonga
Tango-Abend
Sa 04.07.26 / 11:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Afrikamarkt
Kunsthandwerk, Musik, Kulinarik & mehr
Sa 04.07.26 / 19:00 / TiK
Liebe ist… wenn man einfach jemanden hat
Theater auf Deutsch und Russisch, mit deutschen Übertiteln
So 05.07.26 / 10:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Afrikamarkt
Kunsthandwerk, Musik, Kulinarik & mehr
Mo 06.07.26 / 18:30 / Meeting-Raum

Shared Reading in English
Mit-Lesen-Teilen
Mo 06.07.26 / 20:00 / TiK

Contact-Jam
Freie Contact-Improvisation
Di 07.07.26 / 20:00 / Klub

Flinta* Circle
Tanzworkshop im Safer Space
Fr 10.07.26 / 20:00 / TiK

Haltloser Abend
Improvisationstheater made in Heidelberg
Fr 10.07.26 / 23:00 / Klub

Gitter presents: MÉTARAPH x Frameshift
Techno / Groove
Sa 11.07.26 / 14:00 / Zentrale
Bad Ass Bingo
Bingo für alle Altersklassen im Rahmen des Südstadtfests
Sa 11.07.26 / 14:00 / Klub
Flinta* Circle
Tanzworkshop im Safer Space im Rahmen des Südstadtfests
So 12.07.26 / 14:00 / Zentrale
Community Singen
Offener Mitmach-Chor mit Hannah Jaha im Rahmen des Südstadtfests
So 12.07.26 / 15:00 / Klub

Eltern-Kind-Tanz
Workshop mit Katja Körber (Raum der Künste e.V.) ab 4 Jahre
Di 14.07.26 / 18:00 / Saal

Ping Pong Social Club
Tischtennis für alle
Di 14.07.26 / 20:00 / Klub

Flinta* Circle
Tanzworkshop im Safer Space
Mi 15.07.26 / 19:00 / Marlene-Dietrich-Platz
WORD UP! Open Air Poetry Slam Deluxe!
Literatur trifft Performance
Fr 17.07.26 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow
Yoga Workshop
Fr 17.07.26 / 20:00 / TiK
Kontrolliertes Lagerfeuer im Wohnzimmer
Konzert- und Gesprächsreihe 
Fr 17.07.26 / 19:30 / Meeting-Raum
The Man Who Plants Baobabs
Filmvorführung
Sa 18.07.26 / 18:00 / Marlene-Dietrich-Platz
Die Ü – Open Air
Sommerdisko für alle über …
So 19.07.26 / 11:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Flohmarkt – Sommeredition
Stöbern, Trödeln und Tischtennis
So 19.07.26 / 14:00 / Zentrale

Bad Ass Bingo
Bingo für alle Altersklassen
So 19.07.26 / 15:30 / TiK

Der Hitt
Der Heidelberger Inklusive Theaterspiel-Treff
So 19.07.26 / 16:00 / Klub

Community Singen
Offener Mitmach-Chor mit Hannah Jaha
Mo 20.07.26 / 20:00 / TiK
Contact-Jam
Freie Contact-Improvisation
Di 21.07.26 / 20:00 / Klub
Flinta* Circle
Tanzworkshop im Safer Space
Mi 22.07.26 / 09:00 / Saal, Zentrale
Exit Fast Fashion
Bildungsevent für Schulklassen und Jugendgruppen
Do 23.07.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz
Alin Coen
Singer-Songwriter Pop & Folk
Do 23.07.26 / 20:00 / TiK

Die Rückkehr von Richard 3 mit dem Zug um 9.24h
Komödie von Gilles Dyrek mit Die Zwiebacken 
Fr 24.07.26 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow
Yoga Workshop
Fr 24.07.26 / 20:00 / TiK

Die Rückkehr von Richard 3 mit dem Zug um 9.24h
Komödie von Gilles Dyrek mit Die Zwiebacken 
Sa 25.07.26 / 20:00 / TiK

Die Rückkehr von Richard 3 mit dem Zug um 9.24h
Komödie von Gilles Dyrek mit Die Zwiebacken 
So 26.07.26 / 14:00 / Saal & Open-Air

Kinderdisko
Mit DJ Benny der Bär
So 26.07.26 / 19:00 / TiK
Das unartige Sommerkonzert
Zehn Künstler*innen eine Bühne 
Di 28.07.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz
Ukulele Death Squad
Gypsy-Jazz, R&B und Folk
Di 28.07.26 / 20:00 / Klub
Flinta* Circle
Tanzworkshop im Safer Space
Mi 29.07.26 / 18:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Sommer Picknick mit Beach Towel live
Musik, Essen und gute Gesellschaft 
Do 30.07.26 / 18:00 / Saal
Ping Pong Social Club

Tischtennis für alle
Do 30.07.26 / 20:00 / Klub

Milonga
Tango-Abend
Fr 31.07.26 / 17:30 / Zentrale

Filterkaffee Konzert
Live Musik entdecken

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 09:50

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    Optik Adam
    www.optikadam.de

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    www.Kampfsport-Fuchs.de

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