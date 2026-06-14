Heißer Juli: Viel Kultur im Karlstorbahnhof – Übersicht über die Events –

Mi 01.07.26 / 19:00 / Saal

Aktionstag gegen Antimuslimischen Rassismus

Podiumsdiskussion & Comedy

Do 02.07.26 / 20:00 / TiK

TanzLab Show

5th Anniversary – The Women’s Dance Academy

Do 02.07.26 / 20:00 / Klub

Milonga

Tango-Abend

Sa 04.07.26 / 11:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Afrikamarkt

Kunsthandwerk, Musik, Kulinarik & mehr

Sa 04.07.26 / 19:00 / TiK

Liebe ist… wenn man einfach jemanden hat

Theater auf Deutsch und Russisch, mit deutschen Übertiteln

So 05.07.26 / 10:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Afrikamarkt

Kunsthandwerk, Musik, Kulinarik & mehr

Mo 06.07.26 / 18:30 / Meeting-Raum

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Mo 06.07.26 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 07.07.26 / 20:00 / Klub

Flinta* Circle

Tanzworkshop im Safer Space

Fr 10.07.26 / 20:00 / TiK

Haltloser Abend

Improvisationstheater made in Heidelberg

Fr 10.07.26 / 23:00 / Klub

Gitter presents: MÉTARAPH x Frameshift

Techno / Groove

Sa 11.07.26 / 14:00 / Zentrale

Bad Ass Bingo

Bingo für alle Altersklassen im Rahmen des Südstadtfests

Sa 11.07.26 / 14:00 / Klub

Flinta* Circle

Tanzworkshop im Safer Space im Rahmen des Südstadtfests

So 12.07.26 / 14:00 / Zentrale

Community Singen

Offener Mitmach-Chor mit Hannah Jaha im Rahmen des Südstadtfests

So 12.07.26 / 15:00 / Klub

Eltern-Kind-Tanz

Workshop mit Katja Körber (Raum der Künste e.V.) ab 4 Jahre

Di 14.07.26 / 18:00 / Saal

Ping Pong Social Club

Tischtennis für alle

Di 14.07.26 / 20:00 / Klub

Flinta* Circle

Tanzworkshop im Safer Space

Mi 15.07.26 / 19:00 / Marlene-Dietrich-Platz

WORD UP! Open Air Poetry Slam Deluxe!

Literatur trifft Performance

Fr 17.07.26 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow

Yoga Workshop

Fr 17.07.26 / 20:00 / TiK

Kontrolliertes Lagerfeuer im Wohnzimmer

Konzert- und Gesprächsreihe

Fr 17.07.26 / 19:30 / Meeting-Raum

The Man Who Plants Baobabs

Filmvorführung

Sa 18.07.26 / 18:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Die Ü – Open Air

Sommerdisko für alle über …

So 19.07.26 / 11:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Flohmarkt – Sommeredition

Stöbern, Trödeln und Tischtennis

So 19.07.26 / 14:00 / Zentrale

Bad Ass Bingo

Bingo für alle Altersklassen

So 19.07.26 / 15:30 / TiK

Der Hitt

Der Heidelberger Inklusive Theaterspiel-Treff

So 19.07.26 / 16:00 / Klub

Community Singen

Offener Mitmach-Chor mit Hannah Jaha

Mo 20.07.26 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 21.07.26 / 20:00 / Klub

Flinta* Circle

Tanzworkshop im Safer Space

Mi 22.07.26 / 09:00 / Saal, Zentrale

Exit Fast Fashion

Bildungsevent für Schulklassen und Jugendgruppen

Do 23.07.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Alin Coen

Singer-Songwriter Pop & Folk

Do 23.07.26 / 20:00 / TiK

Die Rückkehr von Richard 3 mit dem Zug um 9.24h

Komödie von Gilles Dyrek mit Die Zwiebacken

Fr 24.07.26 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow

Yoga Workshop

Fr 24.07.26 / 20:00 / TiK

Die Rückkehr von Richard 3 mit dem Zug um 9.24h

Komödie von Gilles Dyrek mit Die Zwiebacken

Sa 25.07.26 / 20:00 / TiK

Die Rückkehr von Richard 3 mit dem Zug um 9.24h

Komödie von Gilles Dyrek mit Die Zwiebacken

So 26.07.26 / 14:00 / Saal & Open-Air

Kinderdisko

Mit DJ Benny der Bär

So 26.07.26 / 19:00 / TiK

Das unartige Sommerkonzert

Zehn Künstler*innen eine Bühne

Di 28.07.26 / 20:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Ukulele Death Squad

Gypsy-Jazz, R&B und Folk

Di 28.07.26 / 20:00 / Klub

Flinta* Circle

Tanzworkshop im Safer Space

Mi 29.07.26 / 18:00 / Marlene-Dietrich-Platz

Sommer Picknick mit Beach Towel live

Musik, Essen und gute Gesellschaft

Do 30.07.26 / 18:00 / Saal

Ping Pong Social Club

Tischtennis für alle

Do 30.07.26 / 20:00 / Klub

Milonga

Tango-Abend

Fr 31.07.26 / 17:30 / Zentrale

Filterkaffee Konzert

Live Musik entdecken

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 09:50