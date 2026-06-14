Schwegenheim / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Polizei verhindert mögliches Verkehrschaos – Tiere nahe der Fahrbahn entdeckt – Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Samstagvormittag (13. Juni 2026) die Polizei auf der B9 bei Schwegenheim. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten freilaufende Rinder und Schafe im Bereich der Ausfahrt Tankhof Schwegenheim. Die Tiere hielten sich teilweise gefährlich nah an der Fahrbahn auf.

Gegen 9:30 Uhr gingen die ersten Hinweise bei der Polizei ein. Eine Streife stellte vor Ort insgesamt 19 Schafe und sechs Rinder fest, die hinter der Schutzplanke im Bereich der Ausfahrt grasten. Mehrfach mussten die Einsatzkräfte eingreifen, da einzelne Tiere versuchten, auf die Bundesstraße zu gelangen.

Tiere waren von Weide in Dudenhofen ausgebüxt

Die Beamten konnten den Besitzer der Tiere schnell ermitteln. Nach dessen Angaben waren die Schafe und Rinder in der Nacht von einer Weide in Dudenhofen ausgebrochen und anschließend bis in den Bereich der B9 bei Schwegenheim gelangt.

Der Tierhalter holte die Ausreißer kurze Zeit später ab und brachte sie zurück auf ihre Weide.

Keine Gefahr für Verkehrsteilnehmer

Nach Angaben der Polizei kam es trotz der brenzligen Situation zu keinen konkreten Gefahrensituationen oder Verkehrsunfällen auf der stark befahrenen Bundesstraße. Die Tiere konnten rechtzeitig gesichert werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei Sichtungen von Tieren im Bereich von Straßen umgehend die Einsatzkräfte zu verständigen und die Geschwindigkeit anzupassen.

Quelle: Polizeiinspektion Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 14:18