Frankenthal – Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 14.06.2026, wurde die Frankenthaler Polizeiinspektion durch Zeugen über eine Einbruchsversuch informiert. Drei Männer in dunklen Kapuzenpullovern hätten versucht in den Keller eines Einfamilienhauses einzudringen. Die Täter seien bei der Tat gestört worden und zu Fuß in Richtung Ludwigshafen geflüchtet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 11:15