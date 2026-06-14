Frankenthal – Gelbe Säcke in Frankenthal wieder verfügbar – Ausgabe an allen bekannten Stellen



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Lieferengpässen konnten seit Anfang Juni 2026 in Frankenthal vorübergehend keine

Gelben Säcke für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen ausgegeben werden.

Ursache der eingeschränkten Verfügbarkeit waren unter anderem Schwächen in den

globalen Lieferketten sowie mögliche Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten.

Inzwischen ist die Versorgung mit Gelben Säcken wieder sichergestellt. Die Ausgabe erfolgt

ab sofort wieder wie gewohnt über die bekannten Ausgabestellen. Dazu gehören das neue

EWF-Bürgerbüro in der Sterngasse 12, das Wertstoffcenter im Starenweg 54, die

Kompostanlage, alle Müllfahrzeuge sowie die Vorortverwaltungen. Pro Haushalt kann

weiterhin maximal eine Rolle ausgegeben werden.

Auch der Automat in der Ackerstraße wird nach einer erforderlichen technischen Anpassung

zeitnah wieder in Betrieb genommen.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) weist in diesem Zusammenhang

darauf hin, dass es in der Vergangenheit teilweise zu Zweckentfremdungen der Gelben

Säcke gekommen ist. Aus diesem Grund werden weiterhin Kontrollen durchgeführt. Gelbe

Säcke dürfen ausschließlich für Leichtverpackungsabfälle aus Kunststoff, Verbundstoffen

und Metallen verwendet werden. Dazu zählen unter anderem Folien, Flaschen, Becher,

Obst- und Gemüseschalen, Getränkekartons, Vakuumverpackungen, Blisterverpackungen

sowie Konservendosen, Getränkedosen, Verschlüsse und Alu-Schalen.

Die Nutzung der Gelben Säcke für andere Abfälle – etwa Restmüll, Laub oder den Transport

von Altkleidern und Pfandflaschen – ist nicht zulässig. Falsch befüllte Säcke werden bei der

Abfuhr nicht entsorgt.

Mehr zur korrekten Mülltrennung unter www.frankenthal.de/ewf

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 11:00