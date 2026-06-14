Frankenthal – Gelbe Säcke in Frankenthal wieder verfügbar – Ausgabe an allen bekannten Stellen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Lieferengpässen konnten seit Anfang Juni 2026 in Frankenthal vorübergehend keine
Gelben Säcke für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen ausgegeben werden.
Ursache der eingeschränkten Verfügbarkeit waren unter anderem Schwächen in den
globalen Lieferketten sowie mögliche Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten.
Inzwischen ist die Versorgung mit Gelben Säcken wieder sichergestellt. Die Ausgabe erfolgt
ab sofort wieder wie gewohnt über die bekannten Ausgabestellen. Dazu gehören das neue
EWF-Bürgerbüro in der Sterngasse 12, das Wertstoffcenter im Starenweg 54, die
Kompostanlage, alle Müllfahrzeuge sowie die Vorortverwaltungen. Pro Haushalt kann
weiterhin maximal eine Rolle ausgegeben werden.
Auch der Automat in der Ackerstraße wird nach einer erforderlichen technischen Anpassung
zeitnah wieder in Betrieb genommen.
Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass es in der Vergangenheit teilweise zu Zweckentfremdungen der Gelben
Säcke gekommen ist. Aus diesem Grund werden weiterhin Kontrollen durchgeführt. Gelbe
Säcke dürfen ausschließlich für Leichtverpackungsabfälle aus Kunststoff, Verbundstoffen
und Metallen verwendet werden. Dazu zählen unter anderem Folien, Flaschen, Becher,
Obst- und Gemüseschalen, Getränkekartons, Vakuumverpackungen, Blisterverpackungen
sowie Konservendosen, Getränkedosen, Verschlüsse und Alu-Schalen.
Die Nutzung der Gelben Säcke für andere Abfälle – etwa Restmüll, Laub oder den Transport
von Altkleidern und Pfandflaschen – ist nicht zulässig. Falsch befüllte Säcke werden bei der
Abfuhr nicht entsorgt.
Mehr zur korrekten Mülltrennung unter www.frankenthal.de/ewf
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2026, 11:00