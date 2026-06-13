Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstagmittag in der Wormser Innenstadt. Gegen 13:30 Uhr gerieten in einer Wohnung in der Stadtmitte ein 27-jähriger und ein 23-jähriger Mann in eine heftige Auseinandersetzung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll mindestens einer der Beteiligten im Verlauf des Streits ein Messer eingesetzt haben. Beide Männer erlitten dabei Schnittverletzungen. Nach Angaben der Polizei wurden die Verletzungen als leicht eingestuft. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Auch für unbeteiligte Dritte habe keine Gefahr bestanden.

Die Hintergründe und der genaue Auslöser der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei.

Die Ermittlungen zum Ablauf des Vorfalls dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 20:59