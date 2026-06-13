Weinheim -Bereits 600 Teilnehmende treten in die Pedale

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. Juni, fällt in Weinheim der Startschuss für das diesjährige Stadtradeln
Das Interesse ist bereits groß: Rund 600 Radelnde in 39 Teams haben sich
schon registriert. Besonders in dieser Woche meldeten sich zahlreiche weitere
Schulteams an. Die Organisatoren hoffen nun auf eine rege Beteiligung und vielleicht
sogar auf einen neuen Rekord. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2021, als
in Weinheim insgesamt 235.564 Kilometer erradelt wurden. Die Wetterprognosen für die
kommenden Wochen stimmen optimistisch, dass diese Marke in diesem Jahr fallen
könnte.
Zum Start des Aktionszeitraums lädt der ADFC Weinheim am Sonntag, 14. Juni, zu einer
kostenlosen Radtour entlang der Trasse des geplanten Radschnellwegs
Weinheim–Viernheim–Mannheim ein. Die rund 40 Kilometer lange Strecke führt über
bereits fertiggestellte Teilstücke im Mannheimer Stadtgebiet, durch das neu entstandene
Franklin-Quartier und zur Feudenheimer Schleuse, wo eine Mittagsrast eingelegt wird.
Anschließend geht es über Ladenburg zurück nach Weinheim. Die Strecke verläuft
überwiegend flach und auf asphaltierten Wegen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am
Hauptbahnhof Weinheim. Ein Lunchpaket sollte selbst mitgebracht werden. Die Tour steht
allen Interessierten offen.
Auch während der drei Stadtradeln-Wochen werden verschiedene Aktionen rund ums
Fahrrad angeboten. Am 27. Juni von 11 bis 12.30 Uhr lädt der Verein „Breitwiesen –
Boden ist Leben“ zu einer geführten Familien-Radtour durch die Weinheimer Breitwiesen
ein. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes über die Feldflur und die dortige
Landwirtschaft. Treffpunkt ist die Kfz-Zulassungsstelle an der GRN-Klinik in der
Röntgenstraße. Die Tour endet mit einem gemütlichen Ausklang auf dem Bauernhof
Pfrang.
Am 28. Juni von 10 bis 17 Uhr veranstaltet die TSG Weinheim ihren Fahrradtag auf dem
Dürreplatz. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Fahrräder ausprobieren
und Fahrradgeschichte anhand von Exponaten des Deutschen Fahrradmuseums erleben.
Die Kindersportschule der TSG richtet einen Fahrradparcours ein, Radsport Wagner bietet
einen kostenlosen Radcheck an und der ADFC Weinheim führt erneut eine
Fahrradcodierungsaktion durch. Für Verpflegung und Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.
Wer beim Stadtradeln teilnehmen möchte, kann sich jederzeit registrieren und einem
bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die gefahrenen Kilometer
lassen sich bequem über die Stadtradeln-App erfassen oder online auf der Plattform
eintragen.
Nach Abschluss des Aktionszeitraums werden die erfolgreichsten Teams sowie
ausgeloste Teilnehmende ausgezeichnet. Die Preisverleihung mit Urkunden findet am 16.
Juli im Rahmen des Weinheimer Ehrenamtstags statt.
Die Stadt Weinheim ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mitzumachen: „Steigen Sie
aufs Rad und sammeln Sie gemeinsam mit uns Kilometer für Gesundheit, Klimaschutz
und eine lebenswerte Stadt.“
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 11:27