Weinheim -Bereits 600 Teilnehmende treten in die Pedale



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. Juni, fällt in Weinheim der Startschuss für das diesjährige Stadtradeln

Das Interesse ist bereits groß: Rund 600 Radelnde in 39 Teams haben sich

schon registriert. Besonders in dieser Woche meldeten sich zahlreiche weitere

Schulteams an. Die Organisatoren hoffen nun auf eine rege Beteiligung und vielleicht

sogar auf einen neuen Rekord. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2021, als

in Weinheim insgesamt 235.564 Kilometer erradelt wurden. Die Wetterprognosen für die

kommenden Wochen stimmen optimistisch, dass diese Marke in diesem Jahr fallen

könnte.

Zum Start des Aktionszeitraums lädt der ADFC Weinheim am Sonntag, 14. Juni, zu einer

kostenlosen Radtour entlang der Trasse des geplanten Radschnellwegs

Weinheim–Viernheim–Mannheim ein. Die rund 40 Kilometer lange Strecke führt über

bereits fertiggestellte Teilstücke im Mannheimer Stadtgebiet, durch das neu entstandene

Franklin-Quartier und zur Feudenheimer Schleuse, wo eine Mittagsrast eingelegt wird.

Anschließend geht es über Ladenburg zurück nach Weinheim. Die Strecke verläuft

überwiegend flach und auf asphaltierten Wegen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am

Hauptbahnhof Weinheim. Ein Lunchpaket sollte selbst mitgebracht werden. Die Tour steht

allen Interessierten offen.

Auch während der drei Stadtradeln-Wochen werden verschiedene Aktionen rund ums

Fahrrad angeboten. Am 27. Juni von 11 bis 12.30 Uhr lädt der Verein „Breitwiesen –

Boden ist Leben“ zu einer geführten Familien-Radtour durch die Weinheimer Breitwiesen

ein. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes über die Feldflur und die dortige

Landwirtschaft. Treffpunkt ist die Kfz-Zulassungsstelle an der GRN-Klinik in der

Röntgenstraße. Die Tour endet mit einem gemütlichen Ausklang auf dem Bauernhof

Pfrang.

Am 28. Juni von 10 bis 17 Uhr veranstaltet die TSG Weinheim ihren Fahrradtag auf dem

Dürreplatz. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Fahrräder ausprobieren

und Fahrradgeschichte anhand von Exponaten des Deutschen Fahrradmuseums erleben.

Die Kindersportschule der TSG richtet einen Fahrradparcours ein, Radsport Wagner bietet

einen kostenlosen Radcheck an und der ADFC Weinheim führt erneut eine

Fahrradcodierungsaktion durch. Für Verpflegung und Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.

Wer beim Stadtradeln teilnehmen möchte, kann sich jederzeit registrieren und einem

bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die gefahrenen Kilometer

lassen sich bequem über die Stadtradeln-App erfassen oder online auf der Plattform

eintragen.

Nach Abschluss des Aktionszeitraums werden die erfolgreichsten Teams sowie

ausgeloste Teilnehmende ausgezeichnet. Die Preisverleihung mit Urkunden findet am 16.

Juli im Rahmen des Weinheimer Ehrenamtstags statt.

Die Stadt Weinheim ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mitzumachen: „Steigen Sie

aufs Rad und sammeln Sie gemeinsam mit uns Kilometer für Gesundheit, Klimaschutz

und eine lebenswerte Stadt.“

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 11:27