Speyer – Vier Missionen, drei Weltraumspaziergänge NASA-Astronautin Kathryn Thornton berichtet in Speyer von ihren Erlebnissen im All



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Jubiläumsjahr der Technik Museen Sinsheim Speyer setzt der „Space

Summer“ im Technik Museum Speyer seine Veranstaltungsreihe fort. Nach dem Auftakt

mit der deutschen Astronautin Rabea Rogge am 20. Juni erwartet die Besucher am

Samstag, 18. Juli 2026, ein weiteres Raumfahrt-Highlight: Die ehemalige NASA-

Astronautin Kathryn Thornton berichtet persönlich von ihren Erfahrungen im All.

Von 14 bis etwa 16 Uhr nimmt Thornton die Besucher im FORUM Kino des Technik Museum

Speyer mit auf eine Reise durch ihre vier Space-Shuttle-Missionen. Im Anschluss an den

Vortrag folgt eine Gesprächs- und Fragerunde mit dem Publikum. Für Kinder bis 14 Jahre

besteht zudem die Möglichkeit für ein Erinnerungsfoto mit der Astronautin.

Kathryn Thornton zählt zu den erfahrensten Astronautinnen der NASA. Zwischen 1989 und 1995

absolvierte sie vier Weltraummissionen und verbrachte insgesamt mehr als 40 Tage im

All. Darüber hinaus absolvierte sie drei Außenbordeinsätze mit einer Gesamtdauer von

über 21 Stunden. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Der Zutritt ist mit

einer gültigen Eintrittskarte des Technik Museum Speyer möglich. Die Teilnehmerzahl ist

begrenzt. Weitere Informationen gibt es unter:

www.technik-museum.de/events/jahreskalender/kathryn-thornton.

Mit dem NASA-Astronauten Mark Lee steht am 8. August 2026 bereits der dritte Gast des

„Space Summer“ fest. Die Veranstaltungsreihe ermöglicht im Jubiläumsjahr persönliche

Begegnungen mit renommierten Persönlichkeiten der internationalen Raumfahrt.

Kathryn Thorntons Werdegang

Kathryn Thornton wurde am 17. August 1952 in Montgomery, Alabama, geboren. Nach ihrem

Schulabschluss an der Sidney Lanier High School im Jahr 1970 studierte sie Physik an der

Auburn University, wo sie 1974 den Bachelor of Science und 1977 den Master of Science

erwarb. 1979 promovierte sie in Physik an der University of Virginia. Anschließend erhielt sie

ein NATO-Postdoktorandenstipendium und setzte ihre Forschung am Max-Planck-Institut für

Kernphysik in Heidelberg fort. 1980 begann sie ihre Tätigkeit als Physikerin am Foreign Science

and Technology Center der US-Armee in Charlottesville, Virginia. Im Mai 1984 wurde Kathryn

Thornton von der NASA für die zehnte Astronautengruppe ausgewählt. Nach Abschluss ihrer

Ausbildung zur Missionsspezialistin im Juli 1985 übernahm sie verschiedene technische

Aufgaben, darunter die Überprüfung der Flugsoftware im Shuttle Avionics Integration

Laboratory (SAIL) im Johnson Space Center in Houston, die Mitarbeit im Vehicle Integration

Test Team (VITT) am Kennedy Space Center in Florida sowie die Tätigkeit als

Raumfahrzeugkommunikatorin (CAPCOM) im Mission Control Center. Insgesamt flog Kathryn

Thornton viermal ins Weltall.



Mission STS-33 „Discovery“

Bei ihrer ersten Mission gehörte Kathryn Thornton zur fünfköpfigen Besatzung der Raumfähre

„Discovery“ (STS-33), die am 23. November 1989 vom Kennedy Space Center in Florida

startete. Während der fünftägigen Mission im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums

wurden verschiedene militärische Operationen durchgeführt. Hauptaufgabe war das Aussetzen

eines militärischen Aufklärungssatelliten. Die Landung erfolgte am 28. November 1989 auf der

Edwards Air Force Base in Kalifornien. Thornton verbrachte bei dieser Mission 5 Tage, 6

Minuten und 46 Sekunden im Weltraum und absolvierte 79 Erdumrundungen.

Mission STS-49 „Endeavour“

Am 7. Mai 1992 startete Kathryn Thornton mit der Raumfähre „Endeavour“ zu ihrer zweiten

Mission ins All. STS-49 war zugleich der Jungfernflug der „Endeavour“. Hauptaufgabe der

Mission war das Einfangen und Reparieren des Satelliten „Intelsat VI“, der aufgrund eines

Fehlers beim Raketenstart in einem zu niedrigen Orbit gestrandet war. Nachdem zwei Versuche

gescheitert waren, gelang die Bergung schließlich bei einem bis heute einzigartigen

Außenbordeinsatz mit drei Astronauten gleichzeitig. Im Rahmen der Mission absolvierte

Thornton ihren ersten Weltraumspaziergang. Dabei wurde unter anderem das Experiment

„Assembly of Station by EVA Methods“ (ASEM) durchgeführt, dass die Montage und Wartung

einer Raumstation im Orbit untersuchen sollte. Die Mission endete am 16. Mai 1992 mit der

Landung auf der Edwards Air Force Base. Thornton verbrachte 8 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten

und 38 Sekunden im Weltraum, umrundete die Erde 141 Mal und absolvierte einen

Außenbordeinsatz von 7 Stunden und 45 Minuten Dauer.

Mission STS-61 „Endeavour“

Ihre dritte Mission begann am 2. Dezember 1993 an Bord der „Endeavour“. STS-61 war die

erste Wartungs- und Reparaturmission für das Hubble-Weltraumteleskop. Ziel war es, die durch

einen Spiegelfehler beeinträchtigte Bildqualität des Teleskops wiederherzustellen. Dazu

wurden eine neue Kamera sowie das Korrektursystem COSTAR installiert. Darüber hinaus

erhielt Hubble neue Instrumente und Solarpaneele. Mit insgesamt fünf Außenbordeinsätzen

gehörte STS-61 zu den anspruchsvollsten Missionen des Space-Shuttle-Programms. Kathryn

Thornton führte gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Akers zwei dieser

Weltraumspaziergänge durch. Die Mission endete am 13. Dezember 1993 mit der Landung im

Kennedy Space Center. Thornton verbrachte 10 Tage, 19 Stunden, 58 Minuten und 33

Sekunden im All, absolvierte 163 Erdumrundungen und zwei Außenbordeinsätze mit einer

Gesamtdauer von 13 Stunden und 26 Minuten.

Mission STS-73 „Columbia“

Ihre vierte und letzte Mission führte Kathryn Thornton im Oktober 1995 an Bord der Raumfähre

„Columbia“ ins All. Im Rahmen von STS-73 wurde das Forschungslabor „United States

Microgravity Laboratory-2“ (USML-2) betrieben. Dort untersuchten Wissenschaftler

Phänomene, die ausschließlich unter Bedingungen der Schwerelosigkeit beobachtet werden

können. Als Nutzlast-Kommandantin war Thornton für den Betrieb des Spacelab-Moduls und

die Durchführung der wissenschaftlichen Experimente verantwortlich. Die insgesamt 14

Hauptversuche umfassten die Bereiche Physik, Materialwissenschaften, Biotechnologie,

Verbrennungsforschung und Raumfahrttechnologie. Die Mission endete am 5. November 1995

mit der Landung im Kennedy Space Center. Thornton verbrachte dabei 15 Tage, 21 Stunden,

52 Minuten und 21 Sekunden im Weltraum und absolvierte 255 Erdumrundungen.

Aufenthalt im Weltraum

Während ihrer vier Raumfahrtmissionen verbrachte Kathryn Thornton insgesamt 40 Tage, 15

Stunden, 15 Minuten und 18 Sekunden im Weltraum. Dabei umrundete sie die Erde 638 Mal

und absolvierte drei Außenbordeinsätze mit einer Gesamtdauer von 21 Stunden und 11

Minuten.

Quelle: Technik Museum Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:07