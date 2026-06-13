Speyer – Einladung zum Feierabendgespräch Mythen des Arbeitsrechts – Arbeitsrecht für Arbeitnehmer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SPD Ortsverein Speyer-West und der SPD Stadtverband Speyer laden alle Interessierten zum

Feierabendgespräch am Dienstag, 16.06.2026 um 17 h ins Naturfreundehaus Speyer,

Geibstraße 1, 67346 Speyer herzlich ein.

Rechtsanwalt Sebastian Schuhmacher, Fachanwalt für Arbeitsrecht, aus Heidelberg informiert

über die häufigsten Irrtümer im Arbeitsrecht, wie bspw. „Eine Kündigung kommt immer durch!“,

„Urlaub kann einfach gestrichen werden.“, „Eine Abmahnung ist schon das Aus!“.

Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung erhalten anhand von konkreten Beispielen

zu Kündigung, Abmahnung, Arbeitsvertrag, Urlaub und Aufhebungsvertrag Informationen über

die häufigsten Irrtümer im Arbeitsrecht, klare Antworten statt Unsicherheiten und Einordnung

der Fragestellungen aus Arbeitnehmendenperspektive.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Quelle: SPD Speyer

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:49