Rülzheim – Camping Resort Rülzheim als Bett+Bike Campingplatz ausgezeichnet



Rülzheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Radurlaub in der Südpfalz wird noch komfortabler: Das Camping Resort Rülzheim wurde nach erfolgreicher Prüfung offiziell mit der Bett+Bike-Zertifizierung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ausgezeichnet.

Damit zählt der Campingplatz ab sofort zu den fahrradfreundlichen Unterkünften im Landkreis Germersheim, die speziell auf die Bedürfnisse von Radreisenden ausgerichtet sind. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Campingplätze und Unterkünfte verschiedene Kriterien erfüllen, die den Aufenthalt für Radfahrende besonders angenehm machen. Dazu zählen unter anderem sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Trockenmöglichkeiten für Kleidung und Ausrüstung, Werkzeug für kleinere Reparaturen sowie Informationen zu Radwegen, Werkstätten und Ausflugszielen in der Umgebung. Zudem müssen radreisende Gäste auch für nur eine Nacht willkommen sein.

„Die Bett+Bike-Zertifizierung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für den Radtourismus in unserer Region. Sie zeigt, dass das Camping Resort Rülzheim die Bedürfnisse von Radreisenden ernst nimmt und ihnen einen komfortablen Aufenthalt bietet“, betont Anette Kloos, Kreisbeigeordnete des Landkreises Germersheim: „Die Südpfalz bietet ideale Bedingungen für einen naturnahen und nachhaltigen Radurlaub – zertifizierten Betriebe wie diese stärken dieses Angebot zusätzlich.“ Initiert und organisiert wurde die Prüfung durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung & Tourismus des Landkreises Germersheim.

Theo Dreyer, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rülzheim, sowie Michael Braun, Bürgermeister Rülzheim, begrüßen die Auszeichnung: „Das Camping Resort Rülzheim ist ein bedeutender touristischer Baustein für unsere Verbandsgemeinde. Die Zertifizierung unterstreicht die hohe Qualität des Angebots und macht Rülzheim noch attraktiver für Gäste, die die Region aktiv mit dem Fahrrad entdecken möchten.“

Das Camping Resort Rülzheim selbst liegt in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet rund um den Badesee und bietet vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten – von klassischen Stellplätzen für Wohnmobile und Zelte bis hin zu modernen Mietunterkünften und komfortablen Campingfässern. Die naturnahe Lage sowie die moderne Ausstattung machen den Platz sowohl für Aktivurlaubende als auch für Familien attraktiv. Auch für mobilitätseingeschränkte Gäste hält das Camping Resort passende Angebote bereit. Besonders für Rollstuhlfahrende stehen speziell ausgestattete Sanitärbereiche mit barrierearmen Toiletten, angepassten Waschbecken sowie bodenebenen Warmduschen zur Verfügung. Ergänzt wird das familienfreundliche Angebot durch einen separaten Wickelraum. So ermöglicht der Campingplatz einen komfortablen Aufenthalt für Gäste mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterstützt aktiv einen inklusiven Tourismusgedanken.

Der Landkreis Germersheim bietet gute Voraussetzungen für einen entspannten Radurlaub. Ein besonderes Highlight ist die neue barrierearme Rhein- und Römer-Schleife, die erst in diesem Jahr offiziell eröffnet wurde. Die Rundtour verbindet Natur-, Kultur- und Römererlebnisse entlang des Rheins und ermöglicht durch ihre barrierearme Wegeführung ein komfortables Fahrerlebnis für viele Zielgruppen. Direkt in der Nähe des Camping Resorts verlaufend, ergänzt sie das umfangreiche Angebot an Themen- und Fernradwegen in der Region.

Darüber hinaus führen mehrere bekannte Radwege durch die Südpfalz, darunter die Tabaktour, der Radweg „Vom Riesling zum Zander“, der Rheinradweg, der Queichtal-Radweg sowie der Kraut- und Rüben-Radweg. Die abwechslungsreichen Strecken verbinden Naturerlebnisse, regionale Kultur und kulinarische Genussmomente miteinander und machen die Südpfalz zu einem attraktiven Ziel für Radurlaubende. Mit dem Camping Resort Rülzheim gibt es nun im Landkreis Germersheim in Wörth am Rhein, Berg, Kandel, Steinweiler und Rülzheim Bett+Bike-zertifizierte Betriebe, die das radtouristische Angebot in der Region stärken. Gemeinsam entsteht so ein hochwertiges Netzwerk fahrradfreundlicher Gastgeber und Serviceangebote für Radreisende.

Die Entwicklung des Radtourismus spielt auch in der strategischen Ausrichtung der Region eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit der Pfalz Touristik e.V. verfolgt der Landkreis Germersheim das Ziel, die Rheinebene als attraktive Radreiseregion weiter auszubauen und langfristig als ADFC-Radreiseregion zu etablieren. Nachhaltiger Aktivtourismus, qualitativ hochwertige Infrastruktur und fahrradfreundliche Angebote stehen dabei besonders im Fokus.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:36