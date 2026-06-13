  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

260612 Bett und Bike Zertifizierung Camping Resort Ruelzheim
13.06.2026, 10:36 Uhr

Rülzheim – Camping Resort Rülzheim als Bett+Bike Campingplatz ausgezeichnet

260612 Bett und Bike Zertifizierung Camping Resort Ruelzheim
Rülzheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Radurlaub in der Südpfalz wird noch komfortabler: Das Camping Resort Rülzheim wurde nach erfolgreicher Prüfung offiziell mit der Bett+Bike-Zertifizierung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ausgezeichnet.

Damit zählt der Campingplatz ab sofort zu den fahrradfreundlichen Unterkünften im Landkreis Germersheim, die speziell auf die Bedürfnisse von Radreisenden ausgerichtet sind. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Campingplätze und Unterkünfte verschiedene Kriterien erfüllen, die den Aufenthalt für Radfahrende besonders angenehm machen. Dazu zählen unter anderem sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Trockenmöglichkeiten für Kleidung und Ausrüstung, Werkzeug für kleinere Reparaturen sowie Informationen zu Radwegen, Werkstätten und Ausflugszielen in der Umgebung. Zudem müssen radreisende Gäste auch für nur eine Nacht willkommen sein.

„Die Bett+Bike-Zertifizierung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für den Radtourismus in unserer Region. Sie zeigt, dass das Camping Resort Rülzheim die Bedürfnisse von Radreisenden ernst nimmt und ihnen einen komfortablen Aufenthalt bietet“, betont Anette Kloos, Kreisbeigeordnete des Landkreises Germersheim: „Die Südpfalz bietet ideale Bedingungen für einen naturnahen und nachhaltigen Radurlaub – zertifizierten Betriebe wie diese stärken dieses Angebot zusätzlich.“ Initiert und organisiert wurde die Prüfung durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung & Tourismus des Landkreises Germersheim.

Theo Dreyer, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rülzheim, sowie Michael Braun, Bürgermeister Rülzheim, begrüßen die Auszeichnung: „Das Camping Resort Rülzheim ist ein bedeutender touristischer Baustein für unsere Verbandsgemeinde. Die Zertifizierung unterstreicht die hohe Qualität des Angebots und macht Rülzheim noch attraktiver für Gäste, die die Region aktiv mit dem Fahrrad entdecken möchten.“

Das Camping Resort Rülzheim selbst liegt in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet rund um den Badesee und bietet vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten – von klassischen Stellplätzen für Wohnmobile und Zelte bis hin zu modernen Mietunterkünften und komfortablen Campingfässern. Die naturnahe Lage sowie die moderne Ausstattung machen den Platz sowohl für Aktivurlaubende als auch für Familien attraktiv. Auch für mobilitätseingeschränkte Gäste hält das Camping Resort passende Angebote bereit. Besonders für Rollstuhlfahrende stehen speziell ausgestattete Sanitärbereiche mit barrierearmen Toiletten, angepassten Waschbecken sowie bodenebenen Warmduschen zur Verfügung. Ergänzt wird das familienfreundliche Angebot durch einen separaten Wickelraum. So ermöglicht der Campingplatz einen komfortablen Aufenthalt für Gäste mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterstützt aktiv einen inklusiven Tourismusgedanken.

Der Landkreis Germersheim bietet gute Voraussetzungen für einen entspannten Radurlaub. Ein besonderes Highlight ist die neue barrierearme Rhein- und Römer-Schleife, die erst in diesem Jahr offiziell eröffnet wurde. Die Rundtour verbindet Natur-, Kultur- und Römererlebnisse entlang des Rheins und ermöglicht durch ihre barrierearme Wegeführung ein komfortables Fahrerlebnis für viele Zielgruppen. Direkt in der Nähe des Camping Resorts verlaufend, ergänzt sie das umfangreiche Angebot an Themen- und Fernradwegen in der Region.

Darüber hinaus führen mehrere bekannte Radwege durch die Südpfalz, darunter die Tabaktour, der Radweg „Vom Riesling zum Zander“, der Rheinradweg, der Queichtal-Radweg sowie der Kraut- und Rüben-Radweg. Die abwechslungsreichen Strecken verbinden Naturerlebnisse, regionale Kultur und kulinarische Genussmomente miteinander und machen die Südpfalz zu einem attraktiven Ziel für Radurlaubende. Mit dem Camping Resort Rülzheim gibt es nun im Landkreis Germersheim in Wörth am Rhein, Berg, Kandel, Steinweiler und Rülzheim Bett+Bike-zertifizierte Betriebe, die das radtouristische Angebot in der Region stärken. Gemeinsam entsteht so ein hochwertiges Netzwerk fahrradfreundlicher Gastgeber und Serviceangebote für Radreisende.

Die Entwicklung des Radtourismus spielt auch in der strategischen Ausrichtung der Region eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit der Pfalz Touristik e.V. verfolgt der Landkreis Germersheim das Ziel, die Rheinebene als attraktive Radreiseregion weiter auszubauen und langfristig als ADFC-Radreiseregion zu etablieren. Nachhaltiger Aktivtourismus, qualitativ hochwertige Infrastruktur und fahrradfreundliche Angebote stehen dabei besonders im Fokus.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com