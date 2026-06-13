Mannheim – Neuer Vorstand für den Freundeskreis Mannheimer Planetarium



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Mannheimer Planetarium hat einen neuen

Vorstand gewählt. Zur Vorsitzenden wurde Roswitha Henz-Best gewählt. Als stellvertretende

Vorsitzende gehören dem Vorstand weiterhin Fritz-Jochen Weber an, der in seinem Amt

bestätigt wurde, sowie der neu gewählte Thomas Reuter.

Das Amt der Schatzmeisterin übernimmt Martina Weber, das Amt der Schriftführerin Karin Hoffmann. Komplettiert wird

der Vorstand durch die Beisitzer Dr. Christian Theis, Dr. Michael Sarcander und Julia

Großert.

Drei langjährige Vorstandsmitglieder kandidierten nicht erneut. Bereits bei der vergangenen

Vorstandswahl hatten sie angekündigt, ihre Arbeit nach Fertigstellung der Planetenallee

beenden zu wollen. Daher schieden Gunther Schulz, Hildegard Löffler und Dr. Wolfgang

Wacker nun aus dem Vorstand aus.

Gunther Schulz hat als Schriftführer nicht nur Protokolle gefertigt, sondern sich vor allem für

die Idee und Konzeption der im April 2025 eingeweihten Planetenallee bleibende Verdienste

erworben.

Hildegard Löffler füllte das Amt der Schatzmeisterin fünfundzwanzig Jahre lang mit großer

Gewissenhaftigkeit aus. In all den Jahren gab es keine Kassenprüfung, die ihr nicht eine

vorbildliche Kassenführung bescheinigte. Roswitha Henz-Best dankte ihr hierfür und betonte,

der Freundeskreis könne sich glücklich schätzen, dass sie ihm über so lange Zeit zur Seite

stand.

Dr. Wolfgang Wacker zählt zu den 50 Mitgliedern, die am 24. Januar 1978 den Freundeskreis

gründeten und gemeinsam mit Prof. Heinz Haber für den Neubau eines Planetariums

kämpften. Dr. Wacker wurde nun bereits zum zweiten Mal verabschiedet. Als

Gründungsdirektor des Planetariums hatte er dieses mehr als 25 Jahre lang geleitet und zu

einem der führenden Großplanetarien Deutschlands entwickelt, bevor er im Januar 2010 in

den Ruhestand verabschiedet wurde. Doch obwohl sein „Baby“ da längst erwachsen

geworden war, fiel ihm der Abschied schwer. So übernahm er im März 2010 den Vorsitz des

Freundeskreises, um die Entwicklung des Planetariums noch eine Weile begleiten zu können.

Dieses Amt füllte er mit großem Engagement, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz aus.

Mit dem Ausscheiden von Hildegard Löffler, Gunther Schulz und Dr. Wolfgang Wacker

endet eine Ära in der Geschichte des Freundeskreises. Die neu gewählte Vorsitzende

Roswitha Henz-Best dankte den drei ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihr

außergewöhnliches Engagement und ihre langjährige Verbundenheit mit dem Freundeskreis.

„Mit ihrem Einsatz, ihrer Erfahrung und ihrer Begeisterung haben sie unseren Verein über

viele Jahre geprägt. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Anerkennung.“

Quelle: Freundeskreis Planetarium Mannheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 11:00