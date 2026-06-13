Mannheim – Neuer Vorstand für den Freundeskreis Mannheimer Planetarium

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Mannheimer Planetarium hat einen neuen
Vorstand gewählt. Zur Vorsitzenden wurde Roswitha Henz-Best gewählt. Als stellvertretende
Vorsitzende gehören dem Vorstand weiterhin Fritz-Jochen Weber an, der in seinem Amt
bestätigt wurde, sowie der neu gewählte Thomas Reuter.
Das Amt der Schatzmeisterin übernimmt Martina Weber, das Amt der Schriftführerin Karin Hoffmann. Komplettiert wird
der Vorstand durch die Beisitzer Dr. Christian Theis, Dr. Michael Sarcander und Julia
Großert.
Drei langjährige Vorstandsmitglieder kandidierten nicht erneut. Bereits bei der vergangenen
Vorstandswahl hatten sie angekündigt, ihre Arbeit nach Fertigstellung der Planetenallee
beenden zu wollen. Daher schieden Gunther Schulz, Hildegard Löffler und Dr. Wolfgang
Wacker nun aus dem Vorstand aus.
Gunther Schulz hat als Schriftführer nicht nur Protokolle gefertigt, sondern sich vor allem für
die Idee und Konzeption der im April 2025 eingeweihten Planetenallee bleibende Verdienste
erworben.
Hildegard Löffler füllte das Amt der Schatzmeisterin fünfundzwanzig Jahre lang mit großer
Gewissenhaftigkeit aus. In all den Jahren gab es keine Kassenprüfung, die ihr nicht eine
vorbildliche Kassenführung bescheinigte. Roswitha Henz-Best dankte ihr hierfür und betonte,
der Freundeskreis könne sich glücklich schätzen, dass sie ihm über so lange Zeit zur Seite
stand.
Dr. Wolfgang Wacker zählt zu den 50 Mitgliedern, die am 24. Januar 1978 den Freundeskreis
gründeten und gemeinsam mit Prof. Heinz Haber für den Neubau eines Planetariums
kämpften. Dr. Wacker wurde nun bereits zum zweiten Mal verabschiedet. Als
Gründungsdirektor des Planetariums hatte er dieses mehr als 25 Jahre lang geleitet und zu
einem der führenden Großplanetarien Deutschlands entwickelt, bevor er im Januar 2010 in
den Ruhestand verabschiedet wurde. Doch obwohl sein „Baby“ da längst erwachsen
geworden war, fiel ihm der Abschied schwer. So übernahm er im März 2010 den Vorsitz des
Freundeskreises, um die Entwicklung des Planetariums noch eine Weile begleiten zu können.
Dieses Amt füllte er mit großem Engagement, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz aus.
Mit dem Ausscheiden von Hildegard Löffler, Gunther Schulz und Dr. Wolfgang Wacker
endet eine Ära in der Geschichte des Freundeskreises. Die neu gewählte Vorsitzende
Roswitha Henz-Best dankte den drei ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihr
außergewöhnliches Engagement und ihre langjährige Verbundenheit mit dem Freundeskreis.
„Mit ihrem Einsatz, ihrer Erfahrung und ihrer Begeisterung haben sie unseren Verein über
viele Jahre geprägt. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Anerkennung.“
Quelle: Freundeskreis Planetarium Mannheim e.V.
Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 11:00