Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es auf der B38 im Bereich des Zubringers zur A65 an der Anschlussstelle Landau-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Strecke ist derzeit vollständig gesperrt. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie weitere Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Nach derzeitigen, noch unbestätigten Informationen soll es sich um einen tödlichen Verkehrsunfall handeln. Eine offizielle Bestätigung der Polizei oder weiterer Behörden liegt hierzu bislang jedoch nicht vor. Aus diesem Grund kann die Information derzeit nicht abschließend verifiziert werden.

Zur Anzahl der beteiligten Fahrzeuge, möglichen weiteren Verletzten sowie zur genauen Unfallursache liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus rund um die Anschlussstelle Landau-Süd.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weitere Informationen werden im Laufe des Einsatzes erwartet.

MRN-News berichtet nach, sobald gesicherte Erkenntnisse der Einsatzkräfte oder Behörden vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 20:54