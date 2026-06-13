Landau – 1.391 Förderungen, jede Menge Klimaschutz: Erfolgreicher Abschluss für KIPKI- Programm

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Fördertopf des städtischen KIPKI-Förderprogramms zu Seniorenrädern,
Wallboxen, Balkon-PV-Modulen und Co. in Landau ist vollständig ausgeschöpft.
Damit endet das Förderprogramm „Wir belohnen Klimaschutz“ – und zwar mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Darüber informieren nun
Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann und die städtische Klimastabsstelle, die
das KIPKI-Förderprogramm betreut.
Der Stadtrat hatte sich 2024 darauf verständigt, einen Teil der Landesfördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz,
kurz KIPKI, für die Förderung von Fahrrädern, E-Rollern, Wallboxen,
Wärmepumpen und Hausdämmung bereitzustellen. Das Interesse war riesig:
Insgesamt konnten 1.391 Anträge gefördert werden.
Dank des Programms und des großen Engagements der Landauerinnen und
Landauer gibt es damit jetzt 189 Wallboxen, 12 E-Roller, 48 Wärmepumpen, 21
gedämmte Häuser, 82 Fahrradanhänger, 304 Räder und ganze 734 Balkon-PV-
Module mehr in der Stadt.
„Allein die zusätzlichen Balkon-PV-Module sparen 200 Tonnen klimaschädliches
Kohlendioxid“, freut sich Landaus Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann. „Ein
großer Dank geht an die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die sich im Sinne
einer guten Zukunft für alle für mehr Klimaschutz eingesetzt haben.“
Wie groß die Nachfrage war, zeigt auch der Blick auf die letzten verfügbaren
Fördermittel: „Bereits im März dieses Jahres waren viele Mittel aufgebraucht
und die Antragsstellung nicht mehr möglich. Mit den letzten Restgeldern
konnten wir jetzt noch 22 Lastenräder finanzieren. Dieser Topf war nach 36
Minuten geleert“, berichtet Jenni Follmann, Leiterin der städtischen
Klimastabsstelle, von der großen Resonanz auf das Förderprogramm.
Auch die stadtseitig verwendeten Mittel wurden schon fast restlos in
Klimaschutzmaßnahmen investiert. So bekamen die Berufsbildende Schule und
die Dammheimer Grundschule eine neue, klimafreundliche Heizung und die
Landauer Kindertagesstätten Sonnensegel, Sonnenschirme oder Bäume, um die
Kleinsten in den Außenspielbereichen vor der Sonne zu schützen. Insgesamt
entstanden rund 880 Quadratmeter neue Schattenfläche, auf denen die Kita-
Kinder nun besser vor Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung geschützt
spielen können.
Bildunterschrift: Das KIPKI-Förderprogramm „Wir belohnen Klimaschutz“ war
ein voller Erfolg! (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:27