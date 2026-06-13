Landau – 1.391 Förderungen, jede Menge Klimaschutz: Erfolgreicher Abschluss für KIPKI- Programm



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Fördertopf des städtischen KIPKI-Förderprogramms zu Seniorenrädern,

Wallboxen, Balkon-PV-Modulen und Co. in Landau ist vollständig ausgeschöpft.

Damit endet das Förderprogramm „Wir belohnen Klimaschutz“ – und zwar mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Darüber informieren nun

Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann und die städtische Klimastabsstelle, die

das KIPKI-Förderprogramm betreut.

Der Stadtrat hatte sich 2024 darauf verständigt, einen Teil der Landesfördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz,

kurz KIPKI, für die Förderung von Fahrrädern, E-Rollern, Wallboxen,

Wärmepumpen und Hausdämmung bereitzustellen. Das Interesse war riesig:

Insgesamt konnten 1.391 Anträge gefördert werden.

Dank des Programms und des großen Engagements der Landauerinnen und

Landauer gibt es damit jetzt 189 Wallboxen, 12 E-Roller, 48 Wärmepumpen, 21

gedämmte Häuser, 82 Fahrradanhänger, 304 Räder und ganze 734 Balkon-PV-

Module mehr in der Stadt.

„Allein die zusätzlichen Balkon-PV-Module sparen 200 Tonnen klimaschädliches

Kohlendioxid“, freut sich Landaus Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann. „Ein

großer Dank geht an die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die sich im Sinne

einer guten Zukunft für alle für mehr Klimaschutz eingesetzt haben.“

Wie groß die Nachfrage war, zeigt auch der Blick auf die letzten verfügbaren

Fördermittel: „Bereits im März dieses Jahres waren viele Mittel aufgebraucht

und die Antragsstellung nicht mehr möglich. Mit den letzten Restgeldern

konnten wir jetzt noch 22 Lastenräder finanzieren. Dieser Topf war nach 36

Minuten geleert“, berichtet Jenni Follmann, Leiterin der städtischen

Klimastabsstelle, von der großen Resonanz auf das Förderprogramm.

Auch die stadtseitig verwendeten Mittel wurden schon fast restlos in

Klimaschutzmaßnahmen investiert. So bekamen die Berufsbildende Schule und

die Dammheimer Grundschule eine neue, klimafreundliche Heizung und die

Landauer Kindertagesstätten Sonnensegel, Sonnenschirme oder Bäume, um die

Kleinsten in den Außenspielbereichen vor der Sonne zu schützen. Insgesamt

entstanden rund 880 Quadratmeter neue Schattenfläche, auf denen die Kita-

Kinder nun besser vor Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung geschützt

spielen können.

Bildunterschrift: Das KIPKI-Förderprogramm „Wir belohnen Klimaschutz“ war

ein voller Erfolg! (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:27