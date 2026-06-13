Ketsch – Rudi’s Grillstation kehrt mit vielfältigem Angebot auf den Wochenmarkt Ketsch zurück



Ketsch/Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für alle Freunde der herzhaften Küche: Ab Donnerstag, den 18. Juni 2026, ist Rudi’s Grillstation wieder regelmäßig auf dem Wochenmarkt in Ketsch vertreten.

Viele Marktbesucher kennen den beliebten Imbissstand bereits aus früheren Jahren. Aufgrund von Personalmangel musste Rudi’s Grillstation seine Marktteilnahme zwischenzeitlich einstellen. Nun kehrt der Stand mit neuem Verkaufspersonal und einem frisch hergerichteten Verkaufswagen zurück auf den Ketscher Marktplatz und freut sich darauf, die Kundschaft wieder mit seinen Spezialitäten zu verwöhnen.

Das Angebot ist vielfältig und bietet für nahezu jeden Geschmack etwas: Neben den beliebten Grillhähnchen stehen unter anderem Currywurst, Dampfnudeln, Crispy Burger, Schaschliktopf, Mozzarellasticks sowie Alaska-Seelachsfilet auf der Speisekarte. Ergänzt wird das Sortiment durch verschiedene frische Salate wie Karotten-, Gurken- oder Krautsalat.

„Wir freuen uns sehr, dass Rudi’s Grillstation den Weg zurück nach Ketsch gefunden hat“, sagt Peter Keil, Niederlassungsleiter der Deutschen Marktgilde. „Gerade gastronomische Angebote sorgen für zusätzliche Aufenthaltsqualität auf dem Markt und laden dazu ein, den Einkauf mit einer kleinen Stärkung zu verbinden.“

Mit der Rückkehr von Rudi’s Grillstation gewinnt der Wochenmarkt ein bekanntes und geschätztes Angebot zurück und erweitert damit erneut seine kulinarische Vielfalt.

Der Wochenmarkt in Ketsch findet jeden Donnerstag von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Weitere Informationen zum Ketscher Wochenmarkt finden Sie jederzeit unter ketsch.treffpunkt-wochenmarkt.de oder auf Instagram unter treffpunkt_wochenmarkt.

Quelle: EMMA Marketing für Wochenmärkte GmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:40