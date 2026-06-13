Heidelberg – Meditationskurs unter freiem Himmel



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen Meditationskurs unter freiem Himmel bietet die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg am Sa, 25.07. von 10:00 bis ca. 16:30 im schönen Kraichgau an.

Nach einer kleinen Wanderung von der S-Bahnstation Meckesheim (ca. 20 Minuten Fahrzeit von Sinsheim oder Heidelberg) bis zur Ruine der Martinskapelle gibt Dipl.-Psych. Und Meditationslehrer Gerhard Krumbach (Bild) bei der Kapelle eine Einführung in das Jesus-Gebet, eine besonders beliebte christliche Meditationsform. Danach wenden die Teilnehmenden diese Praxis zum ersten Mal gemeinsam an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Den Teilnehmern wird eine Woche vor Beginn eine nähere Beschreibung übersandt bezüglich des Ablauf des Tages und notwendiger Utensilien.

Sollte das Wetter die Durchführung der Veranstaltung verhindern, werden sie kurzfristig benachrichtigt. Es besteht vor Ort die Möglichkeit zu einer Spende für die Arbeit der Evangelischen Erwachsenenbildung. Eine Anmeldung bis Mi, 15.07. ist nötig. Dieses ist auf dieser Seite zu finden https://erwachsenenbildung.ekihd.de/glaube-und-religion-ergruenden/

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk)

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 11:20