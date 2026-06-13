Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Juni und Juli geht es an die frische Luft! Der Karlstorbahnhof präsentiert jede Menge Programm direkt vor seinen Türen auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Große Konzerte mit Le Yeux d’la Tête, Alin Coen und der australischen Band Ukulele Death Squad stehen ebenso auf dem Programm wie Afrikamarkt, Picknicks und Poetry Slam.

Am 21. Juni ist es soweit: Der Karlstorbahnhof baut erstmals in diesem Jahr seine große Bühne auf dem Marlene-Dietrich-Platz auf. Anlass ist die Fête de la Musique, zu der das Kulturzentrum gemeinsam mit dem Montpellier-Haus auf den Marlene-Dietrich-Platz einlädt. Die Idee hinter dem französischen Fest ist, gemeinsam Musik und Beisammensein zu genießen. Für die passende Stimmung sorgt die Band Wepa Wepa mit einer Mischung aus Pop, Chanson und jeder Menge Lebensfreude. Der Eintritt ist frei.

Mit der zweiten Ausgabe der neuen Reihe Sommer Picknick geht es am 25. Juni weiter im Open Air Programm. Picknicktische, Mezze-Teller und eine kleine Bühne mit Musik der Boogaloo Three um Gitarrist Jochen Seiterle sorgen für entspannte Abendatmosphäre. Der Eintritt ist auch hier frei. Mezze-Teller mitsamt garantiertem Sitzplatz kann man sich im Vorverkauf für 16,50 € sichern. Das Mitbringen eigener Snacks und Picknickdecken ist ausdrücklich erlaubt.

Am Samstag, 27. Juni bringen Les Yeux d’la Tête vor dem Karlstorbahnhof die Menge zu Tanzen. Die sechs Musiker aus Paris sind bekannt für ihre mitreißenden Melodien und eine wilde Mischung aus französischem Chanson, Swing, Rock- und Weltmusik. Im Laufe der folgenden Wochen stehen zudem zwei weitere große Open Air Konzerte auf dem Programm: Am 23. Juli präsentiert die Singer-Songwriterin Alin Coen mitsamt Liveband ihr neues Album und am 28. Juli holt die australische Formation Ukulele Death Squad aus kleinen Instrumenten jede Menge Energie heraus. Karten für alle drei Konzerte gibt es Vorverkauf unter www.karlstorbahnhof.de

Der Afrikamarkt der Afrikatage findet in diesem Jahr am 4. und 5. Juli statt. Kunsthandwerk aus den verschiedensten Ländern des afrikanischen Kontinents, Informationsstände zahlreicher Vereine sowie Essenstände laden zum Stöbern ein. Am Sonntag steht die Band Tribubu auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.

Poetisch und geistreich wird es am 15. Juli: Der Word Up! Open Air Poetry Slam Deluxe bringt einige der besten Poetry Slammer*innen der Nation nach Heidelberg. Am 18. Juli lädt die beliebte Ü – Party alle, denen nachts in Clubs der Altersdurchschnitt zu jung erscheint, bei einer Sommerausgabe ein zum Tanzen unter freiem Himmel. Einen Tag später, am 19. Juli kann beim Flohmarkt eingekauft werden, soviel die Kleingeldkasse hergibt. Wer wiederum für abendliche Clubbesuche noch deutlich zu jung ist, ist herzlich willkommen bei der Kinderdisko am 26. Juli, die ab 14 Uhr mit einem Outdoorbereich auf dem Marlene-Dietrich-Platz lockt.

Zum Saisonabschluss kann schließlich am 29. Juli noch einmal bei einem Sommer Picknick der Sommerabend genossen werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band Beach Towel. Der Eintritt ist frei, Mezze-Teller mitsamt garantiertem Sitzplatz gibt es im Vorverkauf.

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Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 09:14