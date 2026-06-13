Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Vorhabenliste informiert die Stadt Heidelberg regelmäßig in Form kurzer Steckbriefe über wichtige städtische Projekte und Vorhaben. Die Liste dient der frühzeitigen Information, fördert den Dialog zwischen Stadt und Bürgerschaft und gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Projekte und Vorhaben mitzugestalten. In seiner Sitzung am 11. Juni 2026 hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, die Vorhabenliste um folgende Projekte zu ergänzen:

⦁ Bewerbung der Stadt Heidelberg als Kulturhauptstadt Europas

⦁ Berliner Straße – Sanierung Straßenbahn Jahnstraße bis Technologiepark

⦁ Sanierung und Umbau einer ehemaligen Kapelle in einen Bürgertreff auf der Konversionsfläche Hospital

⦁ Aktualisierung des Klimaanpassungskonzepts

⦁ Mönchhofschule, Verbesserung der Betreuungs- und Essensituation

⦁ Ersatzneubau einer Sporthalle an der Geschwister-Scholl-Schule

⦁ Umbau zu einer Mensa an der Albert-Schweitzer-Schule und der Stauffenbergschule

⦁ Neubau einer Kindertageseinrichtung in Holzmodulbauweise in Heidelberg, Harbigweg 18/1

Die folgenden sieben Vorhaben sind abgeschlossen:

⦁ Fortschreibung des Modells Räumliche Ordnung (MRO)

⦁ Die Fortschreibung des MRO ist abgeschlossen und das Konzept wurde im Juli 2025 vom Gemeinderat beschlossen.

⦁ Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans (STEP) als Stadtentwicklungskonzept Heidelberg 2035 (STEK 2035)

⦁ Die Fortschreibung des STEK ist abgeschlossen und das Konzept wurde im Juli 2025 vom Gemeinderat beschlossen.

⦁ Betreuungs- und Essenssituation an Heidelberger Grundschulen:

⦁ Das bisher gebündelte Vorhabenblatt zur Essensituation in den Schulen soll mit der nächsten Aktualisierung aus der Vorhabenliste genommen werden, da es durch konkrete Einzelvorhabenblätter ersetzt wird.

⦁ Mobilitätsnetz: Straßenbahn in die Altstadt

⦁ Das Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt und wird daher mit der nächsten Aktualisierung aus der Vorhabenliste genommen.

⦁ Umbau des Kreisverkehrs Rohrbacher Straße / Schillerstraße / Franz-Knauff-Straße

⦁ Aufgrund der städtischen Haushaltslage wird der endgültige Umbau momentan nicht weiterverfolgt. Daher wird das Vorhaben mit der nächsten Aktualisierung aus der Vorhabenliste genommen.

⦁ Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept für die Altstadt

⦁ Das Vorhaben ist aufgrund mangelnder Personal- und Finanzkapazitäten ausgesetzt. Daher wird das Vorhaben mit der nächsten Aktualisierung aus der Vorhabenliste genommen.

⦁ Radstrategie 2030

⦁ Die Radstrategie wurde als strategischer Rahmen im April 2025 vom Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt über konkrete Einzelmaßnahmen.

Mit Aufnahme der sieben neuen Vorhaben besteht die Vorhabenliste aus 90 Vorhaben.

Die Vorhabenliste ist im Internet auf der städtischen Website unter vorhabenliste.heidelberg.de zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 09:04