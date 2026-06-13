Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentliche Informationsveranstaltung am Freitag, 19. Juni, ab 16 Uhr im Heidelberg Congress Center (HCC) – Die Stadt Heidelberg lädt gemeinsam mit dem Forum Energiedialog Baden-Württemberg für Freitag, 19. Juni 2026, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid Windenergie ein. Die Veranstaltung findet im Heidelberg Congress Center (HCC) in der Bahnstadt (fußläufig vom Hauptbahnhof) statt und beginnt um 16 Uhr. Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, Fragen zu stellen und mit verschiedenen Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Ziel der Veranstaltung ist es, sachliche Informationen zum Bürgerentscheid sowie zu den Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Perspektiven rund um das Thema Windenergie bereitzustellen. Die Moderation übernimmt das Forum Energiedialog, ein Angebot des Landes Baden-Württemberg zur Unterstützung von Dialogprozessen bei Energiethemen.

Informationsstände und Fachbeiträge

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen ein durchgehender Info-Markt sowie moderierte Fachbeiträge im Plenum. An Informationsständen präsentieren sich die Stadt Heidelberg, die Projektgemeinschaft Windpark Lammerskopf, Naturschutzverbände, Bürgerinitiativen für und gegen Windenergie am Lammerskopf sowie Forst Baden-Württemberg als Flächeneigentümer. Alle Gemeinderatsfraktionen und Einzelstadträte haben ebenfalls die Möglichkeit, mit Interessierten vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Die Stadt Heidelberg informiert dabei insbesondere über den Ablauf und die Rahmenbedingungen des Bürgerentscheids sowie zu Fragen der Energieversorgung und des Klimaschutzes. Bürgerinnen und Bürger können sich direkt mit den beteiligten Akteuren austauschen und offene Fragen ansprechen. Die Informationsstände sind von 16 bis 20 Uhr durchgehend besetzt.

Austausch und Dialog im Plenum

Das Plenum beginnt um 16.30 Uhr mit einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Eckart Würzner. Anschließend informiert er über den Inhalt des Bürgerentscheids und die Rolle der Stadt im Verfahren. Die Projektgemeinschaft Windpark Lammerskopf stellt das Windpark-Konzept vor. Zudem werden naturschutzfachliche Fragestellungen mit Fachakteuren aus dem Naturschutz erörtert.

Darüber hinaus erhalten die Bürgerinitiativen für und gegen Windenergie am Lammerskopf Gelegenheit, ihre Positionen in einem kurzen Statement darzustellen. Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Fragen zu den Fachbeiträgen einzubringen.

Das Podium endet voraussichtlich gegen 18.15 Uhr. Anschließend besteht weiterhin Gelegenheit zum Austausch an den Informationsständen. Das offizielle Ende der Veranstaltung ist für 20 Uhr vorgesehen.

Videoaufzeichnung geplant

Die Plenumssequenzen der Veranstaltung werden aufgezeichnet und im Nachgang auf den Internetseiten der Stadt Heidelberg sowie des Forum Energiedialog veröffentlicht. Damit sollen die Informationen auch Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden, die nicht persönlich teilnehmen können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid bündelt die Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/lammerskopf⁠.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 09:09