Frankenthal – AFTER-WORK-PARTY MIT DJ BANKS an den Forum-Arkaden 18.06.2026 | 18:00 -22:00 Uhr



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Party geht weiter!

Am 18. Juni steigt die nächste After-Work-Party an den Forum-Arkaden -mit DJ Banks.

Er legt die besten Beats auf, die euch sicher zum Tanzen bringen.

Für die nötige Energie sorgen leckere Snacks und erfrischende Drinks.

Als besonderen Kulturbeitrag gibt es für 5 € unsere bunten After-Work-Dubbebecher – ein Stück Pfälzer Lebensgefühl und das perfekte

Souvenir für einen unvergesslichen Abend.

Join the party!

Quelle: Congressforum Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:44