Edenkoben/K6 – 15 Handy-Verstöße



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine zweieinhalbstündige Verkehrskontrolle an der Kreisstraße 6 bei Edenkoben führte am heutigen Morgen zu zahlreichen Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr gezielt den fließenden Verkehr. Die Bilanz der Überprüfung: Insgesamt 15 Autofahrer wurden dabei ertappt, wie sie während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon nutzten. Auf die Betroffenen kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog drohen ihnen ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Weitere 6 Verkehrsteilnehmer mussten mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt werden, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Ablenkung durch Smartphones zu den häufigsten Unfallursachen zählt und die Nutzung des Sicherheitsgurtes lebensrettend ist. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 11:18