Annweiler – Letzter Plauderspaziergang in Annweiler vor der Sommerpause am 24. Juni – Kneipp-Becken sind befüllt



Annweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 24. Juni wird vormittags wieder gemeinsam durch die Markward-Anlage in Annweiler spaziert. Interessierte Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen! Dieses Mal können bei Interesse auch die Kneipp-Becken benutzt werden. Dann bitte ein Handtuch mitbringen.

Ute Wingerter, für die Verbandsgemeinde Annweiler zuständige Fachkraft Gemeindeschwester plus, und Hans-Peter Carius, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und stellvertretender Vorsitzender des SÜW-Seniorenbeirats, begleiten den Spaziergang. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Konzertmuschel im Park.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Das Plaudern steht im Mittelpunkt. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Für Anmeldung und Rückfragen ist die Fachkraft Gemeindeschwester plus Ute Wingerter unter der Telefonnummer 06341 940-656 erreichbar, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr.

Der erste Spaziergang nach der Sommerpause findet am 12. August um 10.30 Uhr statt.

Bildunterschrift: Die Markward-Anlage in Annweiler lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Archivfoto: Dominik Ketz

Quelle:KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2026, 10:16