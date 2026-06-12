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12.06.2026, 9:37 Uhr

Speyer – Vorbericht JSV Speyer

ArchivbildSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. JSV erwartet volles Haus beim Doppelkampftag Zum zweiten Mal in dieser Saison heißt es Bundesliga-Doppelkampftag im Judomaxx: Am Samtag ab 17 Uhr treffen die Frauen des JSV Speyer auf den JC Wiesbaden, die Männer auf den Deutschen Rekordmeister, den TSV Abensberg, Das Team aus Bayern führt mit drei Siegen aus drei Kämpfen aktuelle die Tabelle in der Bundesliga Süd an. Eine schwere Aufgabe also für die JSV-Männer. „Trotz der Favoritenrolle der Gäste sind wir zuversichtlich, dass wir für enge Kämpfe sorgen können“, so JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau. Sein Team ist gut aufgestellt – nur im Schwergewicht wird man sich etwas einfallen müssen, weil der neue Schwergewichtler Shalva Gureshidze mit einer Schulterverletzung länger ausfallen wird. Ebenso weiterhin ausfallen wir Philip Müller – sein Comeback ist aber wenigstens absehbar, denn er wurde in der vergangenen Woche operiert und soll nach der Sommerpause wieder antreten können. Fabien Häßner, der beim letzten Kampf in Rüsselsheim trotz einer Armverletzung antrat, hat sich in der Zwischenzeit gut erholt. Mit Irakli Kupatadze, Tengo Zirakashvilli und Dimitri Gochilaidze ist die georgische Fraktion auch ohne Gureshidze gut vertreten. Der frischgebackene Europacupsieger und Dritter der Deutschen Meisterschaft Pierre Ederer steht ebenfalls am Samstag zur Verfügung. Die große Unbekannte ist wie so oft die Aufstellung des Gegners – angesichts des bevorstehenden Grand Prix und des aktuellen internationalen Trainingslagers in Kroatien ist es denkbar, dass auf Abensberger Seite nicht alle Top-Kämpfer zur Verfügung stehen werden.

JSV-Teamchef Görgen-Sprau geht jedoch davon aus, dass der Rekordmeister mit voller Kapelle antreten wird. Nach einigen engen Kämpfen in den letzten Jahren wird Abensberg die Speyerer ganz sicher nicht unterschätzen. Der Speyerer Frauen können unterdessen für den Heimkampf auf einen gut besetzten Kader zurückgreifen, sodass dem Trainerinnenteam verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Dabei setzt Speyer auch auf Nachwuchsathletinnen. Viele junge Talente stehen bereit und erweitern die Möglichkeiten innerhalb des Teams. Obwohl sich derzeit einige Athleten im Trainingslager in Poreč befinden und einen vollen Terminplan haben, unterstützen sie die Mannschaft am Wochenende. Auch das zeigt noch einmal den starken Teamgeist innerhalb des Teams. Mit dem JC Wiesbaden kommt eine Mannschaft die Speyer gut bekannt ist. Auch Wiesbaden setzt auf ihre Talente und halt viele junge Athleten in ihren Reihen. In den bisherigen drei Kämpfen gab es für das Team aus der hessischen Landeshauptstadt einen Sieg und zwei Niederlagen Die Mannschaft des JSV möchte an die beiden gewonnenen Begegnungen anknüpfen und freut sich gemeinsam mit der Männermannschaft auf einen starken und spannenden Heimkampftag, eine gute Stimmung in der Halle und viele Fans.

Quelle
JSV Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:37

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