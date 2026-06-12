Speyer – Gemeinsame Begehungen zur Verbesserung des Fußverkehrs – Stadt lädt zur Teilnahme ein

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie sicher, komfortabel und barrierefrei sind die Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger in Speyer? Dieser Frage geht die Stadt Speyer im Rahmen des Fußverkehrs-Checks 2026 nach. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen und Anregungen bei zwei öffentlichen Begehungen einzubringen. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, der Kommunalpolitik sowie fachlichen Expertinnen und Experten werden ausgewählte Strecken im Stadtgebiet begangen und hinsichtlich ihrer Qualität für den Fußverkehr bewertet. Ziel ist es, Stärken und Schwachstellen zu identifizieren, Hinweise aus der Bevölkerung aufzunehmen und konkrete Verbesserungsvorschläge für eine fußgängerfreundliche Stadt zu entwickeln.

Die Termine im Überblick:

Montag, 22. Juni 2026, 18 bis 20 Uhr

Erste Begehung

Treffpunkt: Postplatz

Mittwoch, 24. Juni 2026, 17 bis 19 Uhr

Zweite Begehung

Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die regelmäßig zu Fuß unterwegs sind oder sich für eine sichere, barrierefreie und attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums interessieren. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bis Donnerstag, 18. Juni 2026, per E-Mail an tiefbau@stadt-speyer.de gebeten. „Der Fußverkehr ist die Grundlage jeder Mobilität. Mit dem Fußverkehrs-Check möchten wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort herausfinden, wo wir bereits gut aufgestellt sind und an welchen Stellen Verbesserungsbedarf besteht“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Der Auftaktworkshop im Mai hat bereits wertvolle Hinweise geliefert und eine gute Grundlage für die nun folgenden Begehungen geschaffen.“ Die Erkenntnisse aus den Begehungen werden dokumentiert und fließen in die weitere Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung ein. Sie bilden eine wichtige Grundlage für zukünftige Maßnahmen zur Stärkung des Fußverkehrs in Speyer.

Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:41