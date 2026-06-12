Speyer – Bischöfe erwarten Weinzehnt aus Kirrweiler – Pferdefuhrwerk liefert trinkfertigen Wein

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19. Juni 2026, um 14:30 Uhr, findet wieder die traditionelle Übergabe des Weinzehnts der Gemeinde Kirrweiler an die Speyerer Bischöfe statt. Eine Delegation aus dem Weinort, der früher zugleich Sommerresidenz der kirchlichen Obrigkeit war, bringt die Weinfuhre per Traktor und auf dem letzten Stück traditionsgemäß mit Pferdefuhrwerk zur Kathedrale in der Domstadt. Dort wird sie von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof em. Otto Georgens erwartet. Die Gemeinde Kirrweiler feiert 2026 ihr 825-jähriges Bestehen und die feierliche Entrichtung des Weinzehnts ist dabei ein wichtiger Termin im Festkalender. Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „In den Flegeläckern“. In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im fürstbischöflichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausgebaut und anschließend nach Speyer gebracht. Heutzutage bringen die Kirrweilerer den trinkfertigen Wein direkt zu den Bischöfen nach Speyer.
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Foto: Klaus Landry
Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 11:09