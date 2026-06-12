Sinsheimer Wochenmarkt fällt am 20. Juni aus

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 20. Juni findet in der gesamten Sinsheimer Innenstadt das Landes-Musik-Festival statt.Aufgrund der Belegung der öffentlichen Plätze kann der Wochenmarkt an diesem Tag nicht verlegt werden. Der Wochenmarkt am 20. Juni 2026 fällt daher ersatzlos aus. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Alle Informationen zu Marktzeiten und Warenangebot gibt es online unter www.sinsheim.de/wochenmarkt.
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 09:11