Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 53-Jähriger bei Sturz aus zwei Metern Höhe schwer verletzt – Bei einem schweren Arbeitsunfall in der Beethovenstraße in Hockenheim ist am Donnerstagnachmittag ein 53-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt worden. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 15:45 Uhr auf einer Baustelle. Der 53-Jährige wollte über eine Leiter in eine Baugrube steigen, als diese aus bislang ungeklärter Ursache wegrutschte. Der Mann stürzte daraufhin aus einer Höhe von rund zwei Metern rücklings in die Baugrube und verlor dabei das Bewusstsein.

Feuerwehr rettet Verletzten aus der Baugrube

Ein Arbeitskollege bemerkte den Unfall umgehend und setzte den Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein. Aufgrund der schwierigen Lage musste die Feuerwehr den schwer verletzten Mann mithilfe einer Drehleiter aus der Baugrube bergen.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 53-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermahnt Schaulustige

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Polizeirevier Hockenheim übernommen. Während des Rettungseinsatzes mussten Polizeibeamte mehrfach Schaulustige ermahnen und von der Einsatzstelle verweisen, um die Arbeiten der Rettungskräfte nicht zu behindern.

Die Ursache, warum die Leiter wegrutschte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Kurzüberblick

Arbeitsunfall auf Baustelle in Hockenheim

53-jähriger Bauarbeiter schwer verletzt

Sturz aus rund zwei Metern Höhe in eine Baugrube

Mann verlor das Bewusstsein

Feuerwehr rettete Verletzten mit Drehleiter

Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 18:08