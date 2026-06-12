Mückenloch – Waldwimmersbacher Straße/K 4101 nach Unfall voll gesperrt – ERSTMELDUNG

Mückenloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der Waldwimmersbacher Straße/K 4101 zwischen Mückenloch und Waldwimmersbach aufgrund eines Verkehrsunfalls im Einsatz. Über die genaue Umstände und Anzahl der Beteiligten liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Die Kreisstraße ist aufgrund der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren.
Quelle
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 13:18