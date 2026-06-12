Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Mannheim verbindet Mobilität, Klima und Stadtraum zu einem überzeugenden Zukunftsbild urbanen Lebens.“ Davon ist die Jury überzeugt, die Mannheim zum Preisträger in der Kategorie „Metropolräume“ mit dem Hauptpreis für Regiopole und Großstädte gewählt hat. Mit dem neuen Preis „New Mobility City“ zeichnet der TÜV-Verband Städte aus, die Mobilität zukunftsfähig gestalten: mit sicheren Verkehrswegen, intelligent vernetzten Angeboten und mehr Lebensqualität für die Menschen vor Ort. Vergeben wird der Preis aufgrund einer neutralen, wissenschaftlich fundierten Bewertungsmethodik, welche durch die ‚Initiative für sichere Straßen‘ erarbeitet wurde.

Konsequente Stadt- und Entwicklungsstrategie

Mannheim versteht es der Jury zufolge besser als alle anderen Städte im Wettbewerb, Mobilität konsequent als Teil einer übergeordneten Stadt- und Entwicklungsstrategie umzusetzen. Der „Masterplan Mobilität 2035+“ verknüpft Mobilitätsplanung mit Klimaanpassung, sozialer Teilhabe und städtebaulicher Entwicklung. „Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die wir in Mannheim in eine moderne, sichere und nachhaltige Mobilität investieren. Der Award macht uns stolz und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht. „Mannheim ist eine Stadt der Mobilitätsinnovationen – vom Fahrrad bis zum Automobil. Dass dieser Erfinder- und Unternehmergeist auch heute lebendig ist, zeigt zum Beispiel die Mobilitätsinnovation in der städtischen Kläranlage, wo in einer Pilotanlage aus Abwasser und Ökostrom ein klimafreundlicher Treibstoff für die Schifffahrt gewonnen wird.“

Was die Jury an Mannheim hervorragend findet

Maßnahmen wie Schulstraßen, die Neuordnung des Parkraums, Entsiegelung und Begrünung des öffentlichen Raums sowie Projekte zur Förderung des Umweltverbunds stehen für die Umsetzung des ‚Masterplans Mobilität 2025+‘. Ergänzt wird der Ansatz durch den Ausbau von Radwegen, Radschnellwegen und Radparkhäusern sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Innenstadtklimas wie die Initiative „1000 Bäume für Mannheim“. Ein vom Oberbürgermeister eigens eingerichteter Innenstadt-Beauftragter unterstützt dabei, unterschiedliche Interessen aus Handel, Mobilität, Klima und Stadtentwicklung zusammenzuführen und gesamtheitliche Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus setzt Mannheim auf innovative Maßnahmen wie Scan-Cars zur Parkraumüberwachung, dem elektrobetriebenen, individuell buchbaren Personenshuttle „fips“ zur Ergänzung des ÖPNV sowie die Berücksichtigung von Lärm bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

TÜV Award „New Mobility City“

Der TÜV Award „New Mobility City“ wurde vom TÜV-Verband in Kooperation mit der „Initiative für sichere Straßen“ entwickelt. Der Preis bewertet Mobilität als zentralen Faktor für Lebensqualität, Sicherheit und moderne Stadtentwicklung. Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende, wissenschaftliche Auswertung von Stadtplänen über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg sowie auf Mobilitäts- und Unfalldaten. Städte bewerben sich nicht aktiv. Stattdessen wurden im Rahmen einer deutschlandweiten Analyse mehr als 700 Gemeinden und Städte systematisch untersucht. Alle nominierten Städte stellten der Jury ihr Mobilitätskonzept in einem Pitch vor. Bei der Gewinnerauswahl berücksichtigt die Jury neben der Datenanalyse die Gesamtstrategien und Einzelmaßnahmen für die kommunale Verkehrsplanung. Im Jahr 2026 wurde der Preis erstmals vergeben.

Quelle Stadt mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 11:51