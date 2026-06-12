Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Donnerstagabend war in der Mannheimer Innenstadt ein nackter Mann unterwegs.

Ein 41-jähriger Mann entledigte sich gegen 19.20 Uhr vor dem Rathaus im Quadrat E 5 seiner Kleidung und ließ sie an der dortigen Straßenbahnhaltestelle zurück. Anschließend flanierte er im Adamskonstüm durch die gesamte Fußgängerzone in Richtung Wasserturm. Dort wurde er durch eine Polizeistreife angetroffen. Ihm wurde eine Decke gereicht, um seinen Körper damit zu verhüllen. Dies lehnte der Mann jedoch vehement ab.

Zwischenzeitlich hatten sich mindestens neun Anrufer bei der Polizei gemeldet und sich über das Auftreten des Mannes in der Öffentlichkeit beschwert. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo er dann seine Kleidung auch wieder anlegte.

Da sich der 41-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in eine nahegelegene Fachklinik gebracht.

Der Mann sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Vornahme einer grob ungehörigen Handlung, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026, 12:24